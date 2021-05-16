В Якутии вспоминают, как 20 лет назад река практически уничтожила Ленск

В Якутию пришел паводок. Одна из самых крупных сибирских рек подошла вплотную к столице республики. Вчера горожане специально ехали в 203-й микрорайон, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Каждый год ледоход вызывает одинаковые чувства - восторг и беспокойство.

12 мая 2020 года. Река окружила город Якутск. Фото: ЯСИА

Первое понятно, пробуждение реки никого никого не может оставить равнодушным. Беспокойство же вызвано тем, что чуть ли не каждый год возникают проблемы с прохождением ледохода. Так, в прошлом году 12 мая в районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор. Тогда уровень воды в районе Якутска достиг 841 сантиметра, хотя опасной считается отметка в 827 сантиметров. Был объявлен режим повышенной готовности. Тогда, чтобы помочь реке в Намцах начали взрывать лед.

Сейчас тоже неспокойно. Накануне дополнительные силы МЧС России были направлены из Хабаровска в Якутию для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки, передает ЯСИА. На помощь местным спасателям в республику вылетела аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Спасатели начеку. Каждый год почти в одно и то же время на реках Лена, Амга, Вилюй, Алдан, Оленек, Яна начинается ледоход. И всякий раз не только соответствующие службы, но и якутяне находятся в это время в режиме повышенной готовности.

Двадцать лет назад якутский город Ленск не был готов к катастрофическому наводнению. В ночь с 15 на 16 мая 2001 года город, где проживает чуть больше 23 тысяч человек, а также все близлежащие населенные пункты не просто затопила, а попросту смыла вышедшая из берегов Лена. Это случилось из-за 80-километрового затора на реке. Было еще довольно холодно, а вода в город ворвалась со льдом, снося все на своем пути.

Сергей Шойгу, который был тогда министром МЧС России, когда стало понятно, что Ленск нужно спасать, тут же вылетел с целой бригадой на место. 16 мая уровень воды был 1 785 сантиметров при критическом в 1 380. "Подобного наводнения за минувшее столетие город еще не переживал: в 1966 году вода в Лене перевалила отметку в 16 метров, в 1998-м переползла за 17. 2001-й преподнес рекордное повышение воды сразу на три метра: 20 метров 12 сантиметров!", - сообщает SakhaNews. Ленск был затоплен на 90 процентов.

Сухими осталась лишь пара участков. Когда вода снова стала прибывать, был организован так называемый воздушный мост. Людей из аэропорта Ленска самолетами Ан-24 и вертолетом Ми-26 эвакуировали в Мирный. Всего в зону затопления по разным оценкам попали более 30 тысяч человек, 16 тысяч ленчан было эвакуировано. В результате катастрофического половодья несколько человек погибло.

Я прилетела в Ленск спустя примерно пару недель. И видела своими глазами масштабы бедствия после разгула Лены. Первое, что тогда потрясло - это был бездомный город. Во дворах гаражи оказались на крышах домов. А многие деревянные срубы унесло вниз по течению, и кто успел баграми подцепить, смог вернуть их на место прописки.

Еще долго на первых этажах зданий стояла вода. Было холодно. Не было горячей воды. Ленск напоминал какой-то цыганский табор - повсюду палатки и развешенное на веревках белье. Люди во дворах жгли костры, кипятили воду. До сих пор помню, как мне рассказывали местные, что их спас тогда "Доширак". Благодаря этой быстрорастворимой лапше была возможность поесть хоть что-то горячее. Позже начала работать пекарня. Жизнь затеплилась... Потом всем миром начали восстанавливать Ленск.

Тем, кто родился в Ленске в 2001 году, сейчас по 20 лет. О тех страшных днях, как спасались на крышах домов и ждали помощи, им наверное рассказали родители. Как ревели, оказавшиеся на клочке суши, коровы. Я тоже все это видела. Только не в Ленске, а под Олекминском, и не в 2001 году, а позже, когда со спасателями летала, чтобы эвакуировать людей во время ледохода на Лене. И каждый раз не переставала удивляться, как они порой беспечно надеясь на авось, не хотят покидать свои дома. "Кто за скотиной присмотрит?", - упорно твердили местные. Я разделяла их переживания и тревогу. Но когда идет стихия, лучше довериться спасателям, своему чувству самосохранению и не рисковать. ВсеЛенский потоп многому научил.