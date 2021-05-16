В Якутии за сутки количество пожаров увеличилось на восемь очагов

Сегодня на территории Якутии действуют 22 природных пожара, за сутки их количество увеличилось на восемь очагов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожары действуют на территории Верхневилюйского, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Майского, Хангаласского улусов и близ города Якутска. Их общая площадь составляет 378,2 гектаров, между тем как днем ранее составляла 204,5 гектаров.

На тушение пожаров привлекались 470 человек и 73 единицы техники. За сутки было задействовано 15 патрульно-контрольных групп в количестве 29 человек. Локализовано шесть пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах всего составлено 22 протокола об административном правонарушении.