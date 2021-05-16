На Волге при столкновении катеров погибли два человека

На Волге под Саратовом два человека погибли в результате столкновения двух катеров.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, маломерные суда столкнулись днем в воскресенье на реке Каюковка - протоке Волгоградского водохранилища Волги. По предварительным данным, находившиеся в одном из катеров мужчина и женщина получили смертельные травмы. Трое пассажиров второго катера остались живы и не пострадали.

По данным ГУ МЧС, один из катеров - "Прогресс", марка второго катера, который затонул, выясняется. На месте происшествия работают сотрудники госинспекции по маломерным судам, спасатели, полицейские.