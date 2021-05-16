Сын экс-главы Мордовии арестован по подозрению в коррупции

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении бывшего вице-премьера правительства региона Алексея Меркушкина. Младшего сына экс-главы республики Николая Меркушкина, который в течение пяти лет являлся также и губернатором Самарской области, подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей.

Алексей Меркушкин был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы. Судя по опубликованным Следственным комитетом РФ видеокадрам, в этот момент он находился у стойки регистрации пассажиров на авиарейс до Минска. По данным следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, занимая пост вице-премьера Мордовии и будучи фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали взятку управляющему Отделением Нацбанка по Мордовии.

- Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии, - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мордовии Наталья Афанасьева.

Свою причастность к инкриминируемому преступлению Алексей Меркушкин отрицает. Неработающий ныне экс-чиновник сказал, что не пытался скрыться от правосудия, а в Беларусь направлялся на деловые переговоры. Он заявил о готовности внести залог в 10 миллионов рублей. Однако суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого и отправил его на два месяца в СИЗО.