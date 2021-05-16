В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

В Саратовской области в ДТП погибли четыре человек: двое взрослых и двое детей.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, трагическое происшествие случилось на 535 километре автодороги Нижний Новгород-Саратов, в районе села Седовка.

По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ -2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате погибли четыре человека, находившиеся в легковой машине: женщина (она была за рулем), мужчина, мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства случившегося.