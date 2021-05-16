Эндокринолог назвала симптом, который может довести до инвалидности

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем аккаунте в Instagram рассказала о реальной опасности метаболического синдрома (МС), который часто недооценивают.

Один из первых сигналов появления проблем со здоровьем - висцеральное ожирение. Это накопление жира преимущественно в области живота. Насторожиться стоит, если у женщин окружность талии превышает 80, а у мужчин 94 сантиметра.

По словам эндокринолога, раньше главным критерием МС было висцеральное ожирение. Но с 2009 года медики признали высокую опасность и других проявлений метаболического синдрома. Среди них: нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность, нарушение жирового обмена (когда холестерин низкой плотности и триглицеридов выше 1.7 ммоль/л и уровень холестерина высокой плотности ниже 1.03 ммоль/л), повышение уровня артериального давления выше 130/80 мм. рт. ст.

Кроме того, имеют значение повышение уровня мочевой кислоты и нарушение свертывающей системы крови.

"Любой из этих симптомов в запущенном состоянии может довести человека до инвалидности, а в комплексе такая вероятность увеличивается на порядок и становится практически неизбежной", - предупредила автор книги "Обман веществ".