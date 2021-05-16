Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге

Силы специальных операций Минобороны РФ планируют в будущем году отправиться в экспедиции в Кемеровскую область, Алтай и Горный Алтай. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда". Как подчеркивает ТАСС, в ходе подобных экспедиций спецназ обучается навыкам выживания в самых разных условиях.

"Мне уже написали записку о следующих экспедициях, которые надо было бы провести. Они будут. Следующий год - Кемеровская область, Алтай, Горный Алтай, - рассказал Сергей Шойгу. - Глубоко уважаемый мной Федор Конюхов сходил один - вернулся, а у нас должно быть много Федоров Конюховых, которые в состоянии эксплуатировать любую технику, владеть максимально широкой гаммой средств связи, навигацией, целеуказанием, целеопределением и многими другими вещами".

Также, по словам Сергея Шойгу, которые цитирует ТАСС, военное ведомство привлекло старообрядцев к обучению военнослужащих навыкам жизни в сложных природных условиях. "Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, - они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят, - рассказал министр. - Их называют в миру старообрядцами, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить".