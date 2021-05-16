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16.05.2021 13:39
Рубрика: Власть

В Осетии встретили патриотический поезд "Мы - армия страны!"

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Владикавказ прибыл военный эшелон "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". Патриотический поезд, выехавший из Москвы 25 апреля, рассказал жителям республики об истории Великой Отечественной войне, а также прошлом и будущем вооруженных сил России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодар прибыл военный эшелон "Мы - армия страны!"

Военный эшелон состоит из 17 вагонов, украшенных праздничной символикой в честь Дня Победы. Кроме вагонов с экспозициями, есть платформы с новейшей российской военной техникой - современным танком Т-90, гаубицей "Коалиция" и бронеавтомобилем "Тайфун-К", а также двумя бронеавтомобилями американского производства с многочисленными пробоинами, захваченными у террористов в Сирии. Зрителей сопровождают экскурсоводы с кафедр военно-учебных заведений.

- Богатая тематическая палитра затрагивает практически весь спектр духовно-нравственных ценностей нашего общества, основанных на понимании ценности мира и всего ужаса войны. Акция вносит значительный вклад в формирование высокого патриотического сознания в молодежной среде, уважительного отношения к истории нашей Родины, а главное укреплению единства многонационального народа Российской Федерации, - заявил врио председателя правительства республики Таймураз Тускаев, который посетил патриотический поезд.

Акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Мероприятие проводится Министерством обороны России по решению Президента России Владимира Путина. Эшелон следует по всей территории страны от Москвы до Владивостока. Запланированы остановки в 51 городе России. Конечной точкой маршрута станет парк "Патриот" Московской области, куда поезд прибудет 27 июня. Владикавказ стал 15-м городом на маршруте патриотического поезда.

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