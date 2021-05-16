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16.05.2021 18:28
Рубрика: Происшествия

За преступления в банде Басаева арестован житель Ставропольского края

Текст: Наталья Козлова

За преступления в банде Басаева, совершенные 22 года назад, арестован житель Ставропольского края. Об этом объявил СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, где до сих пор продолжается расследование уголовного дела о вторжении в 1999 году банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в Ботлихский район Дагестана.

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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, его сотрудники с помощью коллег из ФСБ и МВД получили доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к тем преступлениям .

Напомним, что в августе 1999 года тысяча вооруженных до зубов бандитов Басаева и Хаттаба устроили нападение на Ботлихский район Дагестана.

Тогда после массированного прицельного обстрела были убиты 33 человека, и ещё 34 ранены.

По ходатайству следствия Куванаева уже отправили под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. А в СК заявляют, что расследование тех преступлений продолжается. И они продолжают искать других участников банды.

Напомним, что за совершение преступлений с 1999 по 2020 годы уже осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Уголовные дела против 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. В розыске находится еще 28 человек.

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