По поручению Бастрыкина в Петербурге нашли хулиганов на электросамокатах

Быстро завершились поиски плохо воспитанных жителей Северной столицы, которые три дня назад попали на камеры городского видеонаблюдения. Потом эти кадры появились в СМИ. На видео видно, как несколько молодых людей, передвигавшихся на электросамокатах на пешеходной зоне, сбивают прохожих и наносят удары мужчине (в результате чего у него оказались сломаны ребра).

Но это видео жестко отреагировал Александр Бастрыкин. Он поручил в кратчайшие сроки установить, кто эти хулиганы. А СК по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Двое суток понадобилось полиции и следователям, чтобы задержать первых молодых людей из этой веселой компании. Их фамилии не называют. Известно, что одному 21 год, а второму - 20 лет. Причем один из них - студент вуза.

В следственном ведомстве сказали, что будут ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вот версия следствия: подозреваемые вместе со своими знакомыми на электросамокатах вечером 13 мая на Невском проспекте на тротуаре, "двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с неустановленным мужчиной, после чего скрылись с места происшествия.

Затем, около 2 часов ночи 14 мая 2021 года, подозреваемые у одного из домов по Невскому проспекту совершили наезд на местного жителя 1980 года рождения, после чего из хулиганских побуждений нанесли ему многочисленные удары руками и ногами. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь".

Сейчас следователи ищут других самокатчиков.