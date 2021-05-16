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16.05.2021 16:39
Рубрика: Общество

Родителей псковских выпускников бесплатно протестируют на COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Псковской области родители выпускников школ и детских садов смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
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По предварительным данным, право на бесплатное тестирование получат по меньшей мере 15 тысяч человек.

Сейчас региональное управление Роспотребнадзора разрабатывает алгоритм прохождения тестирования. Уже известно, что будут разработаны графики посещения врачей, родителям, желающим посетить выпускной, нужно будет прийти в определенное время и сдать анализ.

Несколько дней назад власти региона заявили, что на выпускные вечера в школы и детские сады родителей будут пропускать только с отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус, а сами праздники будут проводиться на одну параллель, а не на всю школу и детский сад, как раньше.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

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