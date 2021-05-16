В нацпроект "Наука и университеты" включили программу "Стартап как диплом". Она поможет продвижению отечественных разработок и развитию молодежного предпринимательства. Выпускная квалификационная работа студента вуза становится в данном случае бизнес-проектом.

В Санкт-Петербурге разработан новый программно-аппаратный комплекс SkaleozAR. Это новый метод хирургической навигации и предоперационного планирования на основе дополненной реальности. Автор проекта - недавний студент Университета ИТМО Роман Шипляков. В прошлом году он представил его в качестве выпускной квалификационной работы по программе "Стартап как диплом". И через три года планируется выход комплекса на отечественный и международный рынки.

Новую технологию можно использовать как для малоинвазивных операций, так и для больших ортопедических, челюстно-лицевых, нейрохирургических. SkaleozAR позволяет снизить операционные риски. Новизна здесь в том, что используются дополненная реальность, машинное зрение и искусственный интеллект. "Благодаря им комплекс сочетает высокую точность навигации, минимальную травматичность, отсутствие лучевой нагрузки и финансовую доступность", - пояснил "РГ" Роман.

Он оценивает программу "Старап как диплом" как важный и верный шаг навстречу студентам, которые хотят внести свой вклад в развитие современных технологий.

"Стать участником программы может любой наш студент, - рассказала "РГ" представитель Томского политехнического университета Александра Лисовая. - Участники программы проходят профобучение по созданию стартапов и защищают свой диплом перед предпринимательским сообществом. Могут привлечь инвесторов и открыть свое дело".

Студентка Регина Крайняя несколько лет изучала строение обуви и разработала ортопедическую обувь-конструктор для детей. Регину пригласили на стажировку в Японию. После работы в компании, выпускающей "умные" кроссовки, томичка вернулась домой и основала свой стартап по созданию игровой обуви для детей Raz:beri. "Наш первый продукт во многом основан на тех идеях, которые я представляла в дипломе, - рассказывает Регина. - Мы предлагаем детям игру, которую можно ... носить. Такую обувь ребенок сам собирает для себя".