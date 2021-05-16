Новости

Девять полицейских ранены на акции в поддержку Палестины в Лондоне 10:24
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе 10:17
В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации 10:10
МИД Китая пообещал поддержку Палестине 09:56
Политики и эксперты убеждают Джонсона отложить послабление изоляции 09:22
Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана 09:21
Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих 09:02
Полузащитник "Локомотива" Мухин договорился о переходе в ЦСКА 09:00
Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал титул Нурмагомедова 08:22
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" 08:07
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке 07:27
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию 06:45
В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь на площадке пиломатериалов 06:11
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 05:36
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в американской Миннесоте 05:19
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками 03:38
Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов 02:16
Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку 01:38
Непогода обесточила дома жителей Нижегородской и Костромской областей 01:20
Шесть человек пострадали в Москве из-за последствий непогоды 00:05
Пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью 15.05.2021
Фальков: Вузы готовы к дистанционке в случае роста заболеваемости COVID-19 15.05.2021
Мощные торнадо привели к гибели не менее 10 человек в Китае 15.05.2021
Самый стойкий диджей в мире ушел на пенсию в 96 лет 15.05.2021
"Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии 15.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
16.05.2021 10:10
Рубрика: Общество

В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Финском заливе недалеко от острова Мощный поисковики обнаружили четыре корабля, затонувших в 1941 году, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова.

Фото: facebook.com/dlyubinski
Австрийка, спасшая советских военнопленных в 1945-м, награждена Орденом Мужества посмертно

Суда уже идентифицированы. Это корабли "Калпакс" №524, "Алев" №511, "Ярвамаа" №547, "Атис Кронвальдс" №563. Они выполняли роль санитарного транспорта и были потоплены в результате авиаударов во время операции "Таллинский прорыв". В конце августа 1941 из осажденного Таллина вывозили жителей на 225 кораблях. Суда попали под обстрел, затонули 62 корабля, около 15 тысяч человек погибли.

Так, на латвийском пароходе "Калпакс", затонувшем 29 августа 1941 года находилось более полутора тысяч человек, в основном женщины и дети. После попадания трех авиабомб, корабль пошел ко дну, спастись смогли не более 70 пассажиров и членов экипажа. Корабль "Алев" в Таллине взял на борт 670 раненных, в пути следования корабль неоднократно останавливался и спасал людей с тонущих судов. Но до пункта назначения судно не дошло, корабль утонул при обстреле. Точное число погибших не установлено.

На борту парохода "Атис Кронвальдс" находилось около 800 человек, спустя несколько часов после того, как корабль получил пробоины и пошел ко дну, на место происшествия прибыл парусник, он подобрал 40 человек. Судьба остальных неизвестна.

Корабль "Ярваама" загорелся при попадании бомбы. Пассажиров и членов экипажа спасали подошедшие тральщики, они взяли на борт 500 человек, около 300 пассажиров и членов экипажа погибли.

В ходе экспедиции водолазы обнаружили в каютах и трюмах судов многочисленные человеческие останки.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе
Израиль разбомбил дом главы ХАМАСа в Газе
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19