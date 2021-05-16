В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации

В Финском заливе недалеко от острова Мощный поисковики обнаружили четыре корабля, затонувших в 1941 году, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова.

Суда уже идентифицированы. Это корабли "Калпакс" №524, "Алев" №511, "Ярвамаа" №547, "Атис Кронвальдс" №563. Они выполняли роль санитарного транспорта и были потоплены в результате авиаударов во время операции "Таллинский прорыв". В конце августа 1941 из осажденного Таллина вывозили жителей на 225 кораблях. Суда попали под обстрел, затонули 62 корабля, около 15 тысяч человек погибли.

Так, на латвийском пароходе "Калпакс", затонувшем 29 августа 1941 года находилось более полутора тысяч человек, в основном женщины и дети. После попадания трех авиабомб, корабль пошел ко дну, спастись смогли не более 70 пассажиров и членов экипажа. Корабль "Алев" в Таллине взял на борт 670 раненных, в пути следования корабль неоднократно останавливался и спасал людей с тонущих судов. Но до пункта назначения судно не дошло, корабль утонул при обстреле. Точное число погибших не установлено.

На борту парохода "Атис Кронвальдс" находилось около 800 человек, спустя несколько часов после того, как корабль получил пробоины и пошел ко дну, на место происшествия прибыл парусник, он подобрал 40 человек. Судьба остальных неизвестна.

Корабль "Ярваама" загорелся при попадании бомбы. Пассажиров и членов экипажа спасали подошедшие тральщики, они взяли на борт 500 человек, около 300 пассажиров и членов экипажа погибли.

В ходе экспедиции водолазы обнаружили в каютах и трюмах судов многочисленные человеческие останки.