Черноморский флот начал следить за британским кораблем Trent

Черноморский флот начал слежение за действиями британского патрульного корабля Trent, вошедшего в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря, - сообщили на флоте.

Корабль Trent вошел в состав Королевского флота в августе 2020 года. Сегодня утром он прошел пролив Босфор и начал движение в направлении Черного моря.