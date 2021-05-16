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16.05.2021 22:44
Рубрика: Экономика

Железная Бронь

Туристов в Крыму стали селить в контейнерах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
Проблему дефицита гостиниц в Крыму местные предприниматели начали решать с помощью подручных средств. Приехавшим на отдых туристам теперь предлагают остановиться в транспортных контейнерах.
Контейнеры становятся "спасательным кругом" для туристического бизнеса в Крыму. Фото: AP Контейнеры становятся "спасательным кругом" для туристического бизнеса в Крыму. Фото: AP
Контейнеры становятся "спасательным кругом" для туристического бизнеса в Крыму. Фото: AP

Гостиничные услуги нового формата выставил агрегатор Tvil.ru под названием отель "Мирный". Заманчивое предложение уже оценили в соцсетях. "Ну, кто еще не решил, где летом отдохнуть? Налетай! Цены кусаются, но, елки, романтики целый контейнер", - пишет пользователь Facebook Ирина.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Владельцы позиционируют такой способ размещения отдыхающих как "миниотель на берегу моря, построенный на базе морских контейнеров в минималистичном стиле". Среди преимуществ - первая береговая линия, вид на море и собственная терраса у каждого номера. Площадь "номеров" - 13 кв. м. Кровати размещены по две - одна над другой вдоль длинных стен, есть душевая кабина. Питание не предоставляется.

Стоит размещение в таком отеле недешево - около 12 тысяч рублей в день обойдется четырехместный номер категории "стандарт". Некоторые контейнеры на ближайшие даты уже забронированы.

Контейнеры, как и другие промышленные артефакты, между тем вполне могут даже стать новым модным трендом. Готовые конструкции легко монтируются в окружающую действительность, создают необычные эмоции у гостей, при этом не стоят бизнесу больших вложений. Уже есть и другие примеры подобного подхода в туриндустрии. На берегу Балтийского моря в Калининграде действует СПА-центр, где гости принимают процедуры в чугунных котлах, размещенных среди песчаных дюн. Ядром комплекса является собранное из простых модулей, напоминающих те же контейнеры, строение с сауной и комнатами отдыха. Час посещения комплекса стоит 1,5 тысячи рублей с человека. Места нужно бронировать за несколько дней.

В этом году будет запущена программа предоставления льготных кредитов на строительство отелей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, программа позволит кредитовать бизнес под 3-5%. Пока от общего номерного фонда в России только чуть более 10% отелей являются действительно качественными. Так что льготное кредитование поможет обновить номерной фонд.

529 миллиардов рублей планируется направить из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года, еще 66 млрд предоставят региональные бюджеты

По словам генерального директора корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова, за 10 лет в туризм планируется привлечь 1,7 трлн рублей частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 582 объекта. В их числе 298 гостиниц и санаториев. Также будет создано 284 комплексных туристических объекта - горнолыжные, бальнеологические, развлекательные, пляжные комплексы.

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