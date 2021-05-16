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Онлайн-платформы, как живые учебники, помогают школьникам познать то, что нельзя увидеть глазами: магнитное поле, силу, сопротивление. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" реализуется в 85 регионах. Одна из задач - внедрять электронные образовательные ресурсы, которые помогают школьнику учиться, а педагогу - учить.

Фото: РИА Новости
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В школе №45 Астрахани два кабинета оборудовали цифровой техникой. Учат в таких классах не только информатике. У старшеклассников еще идут занятия по биологии и физике. А ребята из началки осваивают программу от математики до окружающего мира.

"Классы укомплектованы 30 ноутбуками и большими экранами: их учитель синхронизирует и ведет урок", - рассказала "РГ" директор школы Юлия Демина. В помощь педагогу - современные онлайн-платформы, которые, как живые учебники, помогают детям быстро усвоить знания.

Цифровизация школы продолжается. Сейчас идет монтаж 15 видеокамер и электронной системы организации контроля доступа в учебное заведение с использованием программы распознавания лиц. В ближайшие два года эти перемены придут еще в 106 школ области.

А в Курске в школе №59 начали встраивать в образовательный процесс новый отечественный сервис для дистанционного обучения - "Сферум". Созданный при поддержке минпросвещения компаниями "Ростелеком" и Mail.ru Group специально для школ, он позволяет не просто хранить и размещать образовательный контент. Для всех его пользователей предусмотрена возможность общения в чатах, звонки, и онлайн-сессии не ограничены по времени. Все ученики и педагоги могут подключаться в общий кабинет. Для родителей платформа тоже полезна: теперь не надо спешить на собрания в школу. Подключиться можно из любой точки мира.

Изучив за месяц возможности "Сферума", дети хотят использовать платформу для изучения иностранного языка. Можно подключать к процессу носителей того же английского. Или организовать литературный клуб с курскими писателями и поэтами.

К современным технологиям в школе уже привыкли. Здесь активно используются инструменты, которые погружают учеников в виртуальную реальность, позволяют изучать робототехнику и выстраивать панорамные изображения.

И это - только начало.

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