В Сочи отдыхающие устроили стрельбу из-за парковки

В Адлерском районе Сочи произошла стрельба. Причиной конфликта стало парковочное место, сообщили "РГ" в городском управлении УМВД.

Инцидент произошел на улице Гоголя. Словесная перепалка между двумя компаниями вскоре переросла в потасовку. Тогда же один из ее участников выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил из него.

Вскоре на место прибыли полицейские. Участников перестрелки задержали и привезли в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Устанавливаются обстоятельства случившегося.