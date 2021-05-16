В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области произошло столкновение автомобиля Hafei HFJ 7161 с грузовиком Mercedes-Benz Actros, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, рано утром в воскресенье на 688-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 21-летний водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения. Автомобиль врезался в большегруз под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка легковой машины госпитализированы. От полученных травм на месте скончались 44-летняя женщина и 19-летний юноша, также находившиеся в автомобиле Hafei.