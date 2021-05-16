Владимир Зеленский исправно платит за ялтинскую квартиру

В Крыму семья украинского президента владеет квартирой в элитном жилищном комплексе "Император". Он находится в поселке Ливадия (Большая Ялта).

Согласно декларации о доходах украинского президента, в этом элитном жилом комплексе он располагает квартирой в почти 130 "квадратов". Фото: Алексей Вакуленко

В поданной в 2021 году декларации о доходах президента Украины отмечается, что площадь ливадийской квартиры Зеленских почти 130 квадратных метров, плюс паркинг 16 квадратных метров.

Два года назад агентство Reuters сообщило, что квартиру в элитном жилом комплексе семье будущего президента продал украинский бизнесмен Александр Буряк менее чем за половину рыночной стоимости. Так, в 2012 году, судя по объявлениям на сайтах продажи недвижимости, минимальная стоимость одного квадратного метра в "Императоре" варьировалась в пределах 2800-4000 долларов за квадратный метр.

Элитная пятиэтажка расположена напротив Ливадийского дворца, бывшей летней резиденции последнего российского императора Николая II

В этом году глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии телеканалу "Россия 24" заявил, что коммунальные платежи за крымскую недвижимость Зеленских оплачиваются регулярно.

Элитная пятиэтажка расположена напротив Ливадийского дворца, бывшей летней резиденции последнего российского императора Николая II. Именно в нем в феврале 1945 года лидеры трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - провели впоследствии названную Ялтинской конференцию, на которой фактически установили послевоенный мировой порядок.

Согласно данным на сайтах продажи недвижимости, относительно недавно на реализацию в "Императоре" выставлялись две двухкомнатные квартиры площадью по 60 квадратных метров за 14,8 миллиона рублей (200 тысяч долларов) и 15,9 миллиона рублей (214,9 тысячи долларов). Продавались также две трехкомнатные квартиры площадью по 65,5 и 93 квадратных метра. Стоимость первой - 18,9 миллиона рублей (255,4 тысячи долларов), второй (с видом на Ливадийский дворец) - 28,1 миллиона рублей (379,7 тысячи долларов).

У жилого комплекса помимо паркинга есть свой пляж, расположенный в 400 метрах от здания. На крыше дома оборудованы два бассейна (для детей и взрослых) и солярий, а также автономная котельная. Придомовая территория включает две зоны: внутреннего, скрытого от посторонних, и парадного, открытого, дворика. Там круглые сутки осуществляется видеонаблюдение. Обе зоны расположены среди вечнозеленых растений и оборудованы комфортными лавочками (детская площадка - разнообразными качелями).

Информированный источник сообщил "РГ", что квартиру в "Императоре" приобретают в основном для сезонного отдыха, а не постоянного проживания. По его словам, среди владельцев квартир в "Императоре" немало украинских политиков.

- В доме проживает элита, людей с улицы здесь нет, - заключил он.

И хотя один из жильцов дома в беседе с корреспондентом "РГ" сказал, что в нем "проживает президент Украины", владельцы соседних с "Императором" домов признались, что ни Зеленского, ни его супругу по соседству не встречали.