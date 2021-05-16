ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей

Госавтоинспекиция начала выявлять нарушителей с помощью специального мобильного приложения, которое в считанные секунды определяет незарегистрированные автомобили и лишенных прав водителей. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

- С помощью установленного на смартфон мобильного приложения инспекторы получили возможность оперативно получать уведомления о пересечении перекрестка автомобилем-нарушителем, - пояснили в пресс-службе ГИБДД региона. - Такой автомобиль немедленно останавливается, а инспектор проверяет документы и сверяет их с базами данных.

Первые рейды прошли в Екатеринбурге накануне на перекрестках улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна, Вильгельма Де Геннина и Краснолесья. За два часа с помощью мобильных приложений сотрудники ГИБДД получили 15 тревожных сигналов. В пяти из них информация подтвердилась: задержаны два водителя-бесправника и три автомобиля, регистрация которых прекращена.

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам отказаться от ухищрений по сокрытию или замене госномеров и отказа от регистрации в ГИБДД, так как в ходе рейдов такие машины теперь выявляются достаточно просто и оперативно. А нарушителям грозят еще большие штрафы и даже задержание транспортных средств.