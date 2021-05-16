Россияне раскупили места на круизных теплоходах

Круизная навигация в России стартовала в конце апреля, места на туристических судах на май и даже на июнь уже раскуплены на 70-80%, рассказали "РГ" представители туриндустрии. В этом сезоне они предложили россиянам, выезжавшим ранее за рубеж, круизы "лоукост" и люксовые "сценические" плавания.

Речные круизы пользовались большим спросом у иностранных туристов, а их сейчас в России почти нет. Но и россияне, которые предпочитали отдыхать за границей, теперь поехали по России. "Ранее работали на выездных круизах. Сейчас переориентировались на Россию", - рассказывают в компании "Саттелит".

В расчете на тех путешественников, кто предпочитал недорогой отдых за рубежом, на массовых направлениях запустили круизы сегмента "лоукост", рассказывает заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Спрос высокий, говорит она. По самому простому тарифу, если включен только завтрак и не включены экскурсии, путешествие стоит от 2,5 тыс. рублей в день на человека. В этом случае туристы могут докупать отдельные блюда на борту судна. Так же можно выбрать экскурсии. "При этом остается возможность самостоятельно путешествовать по городу, посещать музеи", - поясняет Гончарова. Удобно для тех, кто хочет сэкономить или привык путешествовать самостоятельно.

Самым высоким спросом пользуются круизы класса "люкс" по 12,5 тыс. рублей в день на человека

Больше всего распространены круизы по Волге. Длится они могут от нескольких дней до трех недель. Путешественники проплывают Углич, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. Во время стоянки есть возможность сойти на берег и осмотреть достопримечательности городов. Мест на май и первую половину июня уже почти не осталось, рассказывают в компании "Речфлот". Недельные круизы в каютах попросторнее на семью стоят около 80 тыс. рублей. Варианты в каютах попроще стоят около 60 тыс. рублей. Самым высоким спросом пользуется люксовый сегмент. Ранее теплоходы "Люкс" работали в основном только с иностранцами. Одно из популярных предложений, появившееся в этом сезоне, - сценическое плавание. Помимо обычных экскурсий маршрут рассчитан так, что теплоход в самое удачное время проходит вблизи архитектурных, исторических, природных и геологических памятников. В это время пассажиры собираются на верхней палубе, а бортовой гид проводит экскурсии и рассказывает о местах, мимо которых проходит судно. Стоят такие круизы около 12,5 тыс. рублей в день на человека.