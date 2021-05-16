Русист из Донецка: Спускались в бомбоубежище, не дописав слова на доске

"Чего только не пришлось пережить моим ученикам. Это и звуки войны, когда учебный год был перенесен на начало октября, и звуки снарядов, прерывающих урок, которые заставляли спускаться в бомбоубежище, так и не успев дописать слова на доске. И новый этап дистанционного обучения на неопределенное время", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Донецка Ольга Зеленкова.

С "нековидной" дистанционкой Ольге отчасти уже приходилось иметь дело во время войны в ее городе. И организовать его было нелегко. Учителям в особой ситуации пришлось подбирать методы и приемы, чтобы пройти всю программу. У некоторых школьников не было интернета, и давать рекомендации по выполнению заданий приходилось по телефону.

А затем наступала долгожданная встреча со слезами на глазах, радость от того, что все живы и здоровы. И учителям пришлось начинать все с нуля, объясняя материал сначала.

Но вот новая напасть - пандемия, которая, как паутина, парализовала жизнь во всем мире. И снова дистанционное обучение на неопределенный срок. И снова мытарство учителей по интернет, с грустью пишет русист.

Большая часть учебного материала изучалась не самостоятельно учениками, а под постоянным контролем педагога: консультации в социальных сетях, по телефону и в интернете, онлайн-уроки. Но какими бы информационными технологиями не обладал учитель, ничто не заменит работу в классе в очном режиме, никто не сможет объяснить урок так, как учитель около доски, считает Ольга Зеленкова.

"Пусть современные инженеры и техники придумывают роботов - официантов, машины без водителей, но школ без учителей не существует!", - убеждена Ольга.