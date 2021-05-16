С начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпущено 2900 ракет

С начала эскалации конфликта из сектора Газа по израильским городам было выпущено порядка 2900 ракет, 1150 из них были перехвачены оборонительными системами. Об этом проинформировали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"С начала операции "Стражи стен" (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила порядка 1150 ракет", - отчитались в израильских вооруженных силах. Только за минувшую ночь было зафиксировано более 120 пусков.

Отмечается, что за последние 24 часа были нанесены ответные удары по 90 объектам ХАМАС и других палестинских группировок. Как передает ТАСС со ссылкой на военных, среди пораженных целей - резиденции лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата, возглавляющего отдел материально-технического обеспечения и кадров ХАМАС в городе Хан-Юнис.

"В рамках продолжающейся волны ударов по системе подземных туннелей ХАМАС около 30 целей были атакованы истребителями с использованием примерно 100 единиц управляемого вооружения. Были поражены десятки оружейных заводов и складов в Газе", - заявили в Армии обороны Израиля.

В пресс-службе вооруженных сил еврейского государства обратили внимание, что объекты ХАМАС размещены в густонаселенных районах, и Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред ни в чем не повинным гражданам во время боевых действий.