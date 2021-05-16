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16.05.2021 13:18
Рубрика: Власть

Сеть военных гидроаэродромов планируют создать на севере и востоке РФ

Текст: Владислав Куликов
Специалисты Министерства обороны отправятся в экспедицию, чтобы подобрать места для гидроаэродромов. Об этом заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России Сергей Шойгу.
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

"Сейчас предполагается большая экспедиция, - сообщил он. - Мы определяем по всему северу, дальше - Камчатка и наше все восточное побережье гидроаэродромы, куда могут садиться самолеты Бе-200".

Он пояснил, что для этого необходимо провести большую работу и определить, где возможна посадка самолетов в зависимости от волнения и прочих условий.

Как напоминает ТАСС, Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени Г. М. Бериева. Ранее он собирался на Иркутском авиационном заводе. В 2013 году был заключен контракт, согласно которому ТАНТК должен поставить Минобороны шесть Бе-200.

В рамках контракта первый самолет-амфибия Бе-200ЧС прибыл в Ейск летом прошлого года. Как сообщалось, самолет поступил в 190-й учебный смешанный авиационный полк на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России. Самолет получил собственное имя "Александр Мамкин" в честь гражданского летчика Александра Мамкина, принимавшего участие в операции "Звездочка" по эвакуации в тыл в 1944 году воспитанников Полоцкого детского дома №1.

Как уточняло РИА Новости, контракт предусматривает поставку Морской авиации ВМФ России двух поисково-спасательных самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС без функции пожаротушения.

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