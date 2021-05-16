Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие реакции стран ЕС на преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на Украине.

"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно - потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева". Если кого-то там Россия якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает, мировое сообщество просто выпрыгивает из штанов", - заявил депутат в программе "Соловьев Live" на канале YouTube. По словам Слуцкого, это преследование оппозиционного политика ведется под надуманным предлогом.

Напомним, ранее генпрокуратура обвинила Виктора Медведчука (а также его соратника по партии Тараса Козака) в "госизмене", позже он был отправлен под домашний арест.