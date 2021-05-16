СМИ регионов России рассказали о семейных ценностях

Что такое семья и какова ее ценность в современном мире - взгляды на эту тему в нашей стране и на Западе, с одной стороны, вполне себе традиционны и одинаковы (все-таки для большинства жителей планеты Земля слова "супруг", "ребенок", а вместе с ними - "мать", "отец" и другие как были, так и остаются если уж не священными, то важнейшими - точно), а с другой - все больше напоминают две большие разницы. Вспомнить об этом стоит хотя бы потому, что не так давно мир отмечал Международный день семьи. Кстати, средства массовой информации регионов России - партнеры "Российской газеты" - в последнее время выпустили немало материалов именно на "семейную" тематику.

День семьи Генеральная ассамблея ООН учредила почти 30 лет назад, отмечается он 15 мая. Но почему тема семьи потребовала к себе внимания столь авторитетной международной организации именно тогда? Ведь уже задолго до этого - аж в 1884 году - Фридрих Энгельс в своей нашумевшей работе "Происхождение семьи, частной собственности и государства" убедительно обосновал важнейшую общественную роль института семьи.

В предельно кратком изложении теория Энгельса сводится к следующему.

Семья и государство - близнецы-братья. Странно спрашивать, кто из них более матери-истории ценен. Мы говорим "семья" - подразумеваем "государство", говорим "государство" - подразумеваем… ну, вы поняли. Но вот что интересно. Энгельс прочно увязывает историческую роль и судьбу семьи как главной государственной скрепы и судьбу самого государства, созданного и существующего благодаря крепким семейным ячейкам, играющим роль надежных кирпичей в строительстве прочного государственного здания. Но в итоге автор знаменитого трактата приходит к неожиданному и неутешительному выводу. В силу объективных исторических причин государство неизбежно умрет. "Общество… отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором"… Позвольте, а семья что же? Куда ее отправит история человечества? В тот же музей?.. Это противоречие до сих пор остается трудноразрешимым в нашем восприятии энгельсовской теории.

Да и бог с ней, с теорией. Нам важна практика. Наша, нынешняя ситуация в стране и в мире, где тема семьи неожиданно приобрела странные, местами скандальные очертания и нюансы. Пресловутое ЛГБТ-сообщество с его отрицанием и оскорблением традиционных ценностей, наглая пропаганда "однополых браков" с правом воспитания приемных детей в том же духе, что и у "родителей". Не менее пресловутая "ювенальная юстиция", предусматривающая категорический приоритет прав ребенка над правами родителей вплоть до права малолеток преследовать отца или мать в судебном порядке за шлепок по заднице. И эта "юстиция" вполне себе действует, от нее пострадали и буквально разрушились уже тысячи семей.

В основном подобные антисемейные извращения характерны для западного общества. В нашей стране, слава богу, этого нет или почти нет. Потому что мы отличаемся крепостью традиционных ценностей, незыблемых представлений о том, как должны сосуществовать и содействовать друг другу семья и государство. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать страницы региональных российских СМИ, партнеров "Российской газеты".

"Большая семья". Под таким заголовком новосибирская областная газета "Советская Сибирь" рассказала о супругах Ольге и Николае Апокиных, которые приютили в своей семье 15 приемных детей. "Сильно-то мы и не выбирали, взяли детей без всякого выбора, - вспоминает Ольга Николаевна. - Единственное, чего хотели, чтобы ребята были родственниками, дружили и всегда были друг для друга опорой". Многие из приемных членов семьи Апокиных успешно окончили школу, поступили в вузы и получили дипломы. Во многом это, конечно, заслуга матери. Уж сколько лет она каждый вечер добросовестно садится и учит с детьми уроки. Неудивительно, что всю школьную программу с первого по девятый класс приемная мама знает назубок. Через два года чета Апокиных отметит рубиновую свадьбу - 40 лет совместной жизни. Мечты у таких родителей простые и понятные - чтобы дети были здоровы и счастливы. Еще хочется получить обещанную многодетным землю и построить большой деревенский дом, в котором можно собираться всем вместе.

В "Магаданской правде" появилась публикация об уникальной колымской семье. В Среднеканском округе нет человека, кто не знал бы многодетное семейство Шохиных, где росли и воспитывались десять детей - двое сыновей и восемь дочек: Анна, Сергей, Ольга, Алексей, Любовь, Галина, Вера, Надежда, Екатерина и Анастасия. И вот однажды трагически погиб отец. Спустя четыре года не стало мамы. Как было им не отчаяться, не сломаться, выжить? Помогло то, что к тому времени в семье уже вырос и стал взрослым человеком старший брат, 23-летний Алексей. Он начал с того, что оформил официальную опеку над тремя младшими сестренками. "Опеку на них я оформлял ради того, чтобы, не дай бог, не определили в детский дом", - говорит Алексей. И такая опасность была, ведь осиротевшие дети попадали под категорию неблагополучной семьи, органы опеки и попечительства вполне могли "помочь" им, "облегчить" их существование, отняв трех малышей. Но именно сохранение семьи в полном составе помогло ребятишкам не сломаться, выжить в непростых условиях, поддерживая и помогая друг другу во всем.

Сегодня Алексей Шохин - заместитель главы Среднеканского городского округа. Должность хлопотная, Алексей курирует вопросы ЖКХ, отопительного сезона, отвечает за благоустройство округа, и тут важно главное: чувствовать свою ответственность за жизнь и благополучие земляков, односельчан. А к этому он привык еще в семье, так что на сегодня в его мировоззрении и самочувствии ничего не изменилось, разве что количество членов большой семьи: было их девять, а теперь намного больше…

"Семья - самое важное, что есть у человека". С этими словами обратился депутат Петропавловск-Камчатского городского округа Василий Полукаров к собравшимся на торжественное мероприятие по случаю награждения нескольких семей медалью "За любовь и верность". Газета "Камчатский край" подробно рассказала об одной из таких семей, известных в округе крепостью семейных уз, что помогло им преодолеть все испытания, сохранить теплые отношения.

Иван Ионович и Ольга Федоровна Пахольчук на днях отметили изумрудную свадьбу, они прожили в мире и согласии 55 лет, воспитали двух прекрасных дочерей. Как считает Василий Полукаров, таких людей обязательно нужно поощрять. С этой целью и была учреждена в 2009 году медаль "За любовь и верность". Она присуждается супругам, прожившим в законном браке не менее 25 лет и воспитавшим детей, достойных членов российского общества.

А на Сахалине учредили свой, местного значения почетный знак "Семья, любовь и верность", о чем поведала газета "Советский Сахалин". Галина Щёкотова, начальник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты, рассказывает: "Первую церемонию награждения почетным знаком планируем провести в мае, приурочив ее к Международному дню семьи. Награжденным семьям будет предоставляться единовременная выплата - 25 тысяч рублей. Эта мера поддержки имеет и большое моральное значение. Она введена в знак особой признательности семьям, которые показывают нашему обществу пример долгих и счастливых супружеских отношений".

Почетный знак Сахалинской области "Семья, любовь и верность" - это уже третья региональная награда, предусмотренная за ответственное родительство. Планируется, что ежегодно в области ее смогут получать около 100 семей.

А в Архангельске открылась фотовыставка "Моя семья". Казалось бы, обычное событие в культурной жизни города. Но необычно звучит лозунг выставки: "Пусть никогда не умирают дети". Дело в том, что этот проект реализован региональной общественной благотворительной организацией "Триединство" по социально-психологической поддержке детей и взрослых с онкологическими заболеваниями. Газета "Архангельск" сообщает подробности.

Онкология - жестокий диагноз. Особенно жестоко звучит он, когда речь идет о несчастных детях. Но смертельный недуг далеко не всегда становится приговором, который "обжалованию не подлежит". Успешное выздоровление ребенка зависит от совокупности многих факторов, и важнейшим из них является участие семьи. "Именно мама, папа, иногда бабушка помогают ребенку не сдаваться, принимать невкусное лекарство. Невозможно представить маленького пациента в больничном одиночестве, ему постоянно необходимы внимание и помощь самых близких людей", - написано в приглашении на выставку.

"Важно было показать семью как наивысшую ценность", - отмечает директор по развитию организации "Триединство" Вероника Рожновская. Одной из своих любимых работ она называет изображение семьи Курбановых или, как она их прозвала, "семьи-корзинки": на фотографии отец держит в своих объятиях все семейство.

На снимках - улыбки детей, победивших болезнь. Близкие и родные люди радуются вместе с ними. Как итог - выставка получилась удивительно настоящей, теплой и, что самое главное, жизнеутверждающей.

Почетные награды, общественное внимание к тем, кто стал примером для окружающих - это, конечно, важно. Но еще важнее конкретная помощь государственных органов тем, кто в этой помощи остро нуждается. Газета "Звезда Алтая" рассказала о том, как местная прокуратура помогла трем многодетным семьям восстановить права на бесплатное получение земельного участка.

Прокурорская проверка установила факт: три многодетные семьи были неправомерно сняты администрацией Майминского района с очереди на бесплатное предоставление земельных участков. В Майминский районный суд было подано три исковых заявления, по результатам рассмотрения которых законные требования удовлетворены в полном объеме. Однако местная администрация не согласилась с таким решением, подала апелляцию в Верховный суд Республики Алтай. Справедливость удалось сохранить: решения районного суда оставлены без изменений, многодетные семьи почувствовали и по достоинству оценили государственную заботу о своем семейном благополучии.

К сожалению, не только о подобных примерах в жизни российских семей приходится читать в региональных газетах. Например, "Костромская народная газета" опубликовала открытое письмо нескольких многодетных семей под заголовком "Одна показуха!. Поводом для гневного письма послужили слова губернатора Сергея Ситникова в социальной сети Instagram.

В размещенной информации говорится, что в 2020 году свыше 26 тысяч костромских семей с детьми получили из регионального бюджета в общей сложности порядка трёх миллиардов рублей. "В Костромской области семья с тремя и более детьми (при среднедушевом доходе ниже прожиточного минимума) ежемесячно получает в среднем около 18 тысяч рублей господдержки. За год субсидии для этой категории составили 581 миллион рублей", - сообщил губернатор.

Однако сами многодетные родители недоумевают: кто же те счастливчики, которые получают такие выплаты? Вот некоторые из откликов. "Мы с мужем родились в Костроме, жили 12 лет в Саратовской области, где и стали многодетными. Переехав обратно, были поражены отсутствием льгот вообще. Да, душевой доход чуть больше прожиточного минимума, но это не мешало в Саратовской области нам получать скидку за коммунальные платежи и полное освобождение от транспортного налога. Печально…"

"Даже в тяжелейшие голодные 90-е были школьные и студенческие проездные. А сейчас? Если на семью из пять человек доход больше 55 тысяч рублей, никакой помощи многодетным в Костромской области не оказывается!"

"Одна показуха! Если в семье трое детей и старшему 18 лет, причем ребенок учится, не работает, то такая семья в Костроме не считается многодетной, а в Москве при таких же условиях она многодетная! Почему такое неравноправие?"

"Многие думают, что многодетные пользуются всеми положенными льготами, предусмотренными федеральным законом, и не знают, что на местном уровне (именно в Костромской области), льготы предусмотрены только тем, у кого доход не дотягивает до прожиточного минимума, а если доход превышает самую малость, то отказ во всем! Никакой поддержки нет!"

"Мы многодетная семья, доход ниже прожиточного минимума, и я ни разу не получила на третьего ребенка 18 тысяч рублей. Откуда эта цифра? Верните мне недоплаченную сумму, пожалуйста!"

Поменьше бы таких фактов и таких публикаций...