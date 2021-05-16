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16.05.2021 22:26
Рубрика: Экономика

Капиталы первого ранга

Состояние миллиардеров превысило треть ВВП страны
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
За год состояние российских миллиардеров из списка Forbes выросло с 25 до 35% от ВВП России, подсчитал руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Ручир Шарма.

Долларовые миллиардеры в целом за время пандемии увеличили свое состояние относительно ВВП своих стран, пишет Шарма в статье для Financial Times. Показатель России - рекордный из двадцати проанализированных стран, за ней следуют Швеция (30%), Индия и США (по 19%).

Фото: Александр Уткин/РИА Новости
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

В Morgan Stanley разделили источники доходов на три категории: "плохие" (связанные с ухудшением экологии или ассоциирующиеся с коррупцией), "хорошие" (производство и технологии) и унаследованные. На первом месте по "плохим" доходам оказалась Мексика, за ней - Россия. Больше всего унаследованного богатства во Франции, Германии и Индонезии. У нас этот показатель низкий, что объясняется молодой рыночной экономикой.

663 миллиарда долларов составляет совокупное состояние российских миллиардеров (Forbes)

В пятерку российских долларовых миллиардеров, согласно рейтингу Forbes, входят Алексей Мордашов с состоянием 29 млрд долларов, Владимир Потанин (27 млрд), Владимир Лисин (26,2 млрд), Вагит Алекперов и Леонид Михельсон (по 24,9 млрд). По данным Forbes, за 2020 год совокупное состояние участников списка выросло на 207 млрд долларов. Первыми в списке оказались владельцы металлургических компаний - эта отрасль не пострадала от пандемии. Акции "Северстали", например, выросли в 2020 году на 15%, что позволило Мордашову впервые выйти в лидеры рейтинга.

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