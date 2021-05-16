Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии

Власти Индии обнаружили сотни тел, захороненных на берегу реки. Официальные лица предполагают, что они могут быть жертвами COVID-19, сообщает Associated Press.

В субботу в Праяградже, городе в штате Уттар-Прадеш, было обнаружено 300 тел. Каждая могила была покрыта оранжевой, желтой или красноватой тканью и выглядела выложенной в одном направлении. Несколько полицейских были на месте происшествия, но позволили семье, которая приехала на небольшом грузовике, похоронить на месте 75-летнюю женщину.

Старший офицер полиции Кумар Сингх сообщил агентству, что власти определили этот район как место кремации жертв COVID-19 и заявили, что органы правопорядка не разрешат проводить больше захоронений вдоль реки. Официальный представитель правительства штата Навнит Сегал в воскресенье оспорил сообщения ряда СМИ о том, что на берегах реки было захоронено более тысячи тел. Сегал добавил, что местные жители не кремировали умерших из-за индуистской традиции, заявив, что они избавляются от мертвых или хоронят их в реках из-за религиозных убеждений. "Могу поспорить, что эти тела не имеют ничего общего с COVID-19", - сказал Сегал.

Однако как отмечают иностранные наблюдатели, люди сбрасывают тела в реки из-за высоких цен на выполнение обрядов прощания с умершими и нехватки древесины. Стоимость кремации выросла втрое и составляет 15 тысяч рупий (210 долларов США). На прошлой неделе органы здравоохранения извлекли 71 тело, выброшенное на берег реки Ганг в соседнем штате Бихар. Власти провели вскрытие, но заявили, что не могут подтвердить причину смерти из-за разложения тел.

Индия изо всех сил пытается справиться с продолжающейся волной пандемии коронавируса, причем больше всего пострадали два штата, Уттар-Прадеш и Бихар. В воскресенье министерство здравоохранения Индии сообщило, что в стране за прошедшие сутки зафиксировано 311170 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а также 4047 смертельных исходов. Два крупных штата Индии, Уттар-Прадеш и Бихар, с общим населением почти 358 миллионов человек, являются одними из наиболее пострадавших от вирусной волны, охватившей страну с огромным числом погибших. Несчастные сельские жители срочно доставляют больных в близлежащие города для лечения, но многие из них умирают по дороге и в госпиталях, став жертвами разваливающейся системы здравоохранения Индии.