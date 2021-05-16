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16.05.2021 23:27
Рубрика: Общество

Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты в области правильного питания назвали продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике, в основном из-за их быстрой порчи и потери вкусовых и полезных качеств. Вот примеры продуктов, которые журнал My Health Reads советуют не класть в холодильник.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Хранение картофеля в холодильнике негативно влияет на него. Например, меняется его вкус, при замораживании крахмал превращается в сахар, и картофель становится бесцветным. Таким образом, вместо того, чтобы замораживать картофель, вы можете хранить его разными способами. Во-первых, держите клубни в бумажных пакетах. Только убедитесь, что вы не используете полиэтилен, так как он ускоряет разложение картофеля. Как вариант, храните их немытыми и вдали от прямых солнечных лучей. Вы также должны держать их подальше от экстремальных температур. Лучше всего использовать мешковину или кладовую. Применительно к таким продуктам, как ягоды, учитываются различные факторы, включая продолжительность хранения ягод, а также продолжительность их употребления. Если вы не собираетесь есть эти ягоды в ближайшее время, лучше не хранить их в холодильнике. Помните, очень важно то, как вы храните ягоды даже вне холодильника. Следует быть осторожным и хорошо промыть ягоды, чтобы не образовалась плесень.

Чеснок ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, потому что он быстрее разлагается в условиях повышенной влажности. Однако, если вы очистите чеснок от кожуры, он будет хорошо сохраняться. Но, как правило, из-за влажности чеснок теряет аромат. Это также ведет к росту плесени. Чтобы чеснок был в хорошем состоянии, храните его в прохладном, сухом месте, вдали от света. Лук также необходимо хранить в прохладном месте, вдали от света, а не в холодильнике. Лук содержит крахмал, и когда вы храните его в местах с большим содержанием влаги, он становится влажным. Это способствует образованию плесени. Вы должны хранить лук отдельно от картофеля, потому что их совместное хранение может привести к выделению газов, которые способствуют гниению лука. Вместо этого храните их в сетчатом мешке.

Эксперты также предостерегают от того, чтобы класть оливковое масло в холодильник. Поскольку холодильник влажный и в нем образуется конденсат, оливковое масло легко может потерять свой естественный вкус. Эта среда также может сделать оливковое масло мутным. Держите его подальше от солнечных лучей и храните в шкафу или другом прохладном и сухом месте, советуют специалисты. Еще один крайне восприимчивый продукт к холоду - это мед. Каждый раз, когда вы подвергаете мед воздействию низких температур, он затвердевает. Затем мед кристаллизуется и становится очень комковатым. Из-за комковатости мед будет трудно использовать. Поэтому правильно хранить мед в кладовой.

Фото: iStock
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Уксус - один из продуктов, которые производятся с очень длительным сроком хранения. Таким образом, вам не нужно хранить уксус в холодильнике. Вместо этого храните его в кладовой или в сухом прохладном месте, например, в буфете. Также не рекомендуется хранить хлеб в холодильнике. Хлеб насыщен крахмалом, поэтому, когда вы кладете его в холодильник, он становится сухим и портится быстрее. Если вы храните его в холодильнике в течение длительного периода времени, вы, скорее всего, обнаружите плесень на хлебе. Когда вы храните хлеб при комнатной температуре, он будет оставаться в хорошем состоянии в течение значительного времени. Когда тыква хранится в холодных условиях, она гораздо быстрее повреждается. Поэтому не храните тыквы в холодильниках. Любая среда с температурой ниже 10 градусов не подходит для тыквы.

Также эксперты не советуют хранить в холодном месте специи, арахисовое масло, авокадо, который лучше порезать на мелкие кусочки, орехи и сухофрукты, а также заправку для салатов, персики, мяту, петрушку, укроп и базилик.

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