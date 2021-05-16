В Госдуме ответили на доклад Европарламента о предстоящих выборах в РФ

По мнению политика, в комитете Европарламента по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти. "Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско", - заверил Слуцкий. Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно.

"Печеньки" в виде "преимуществ Восточного партнерства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут", - подчеркнул глава комитета Госдумы.