В Иерусалиме уничтожили террориста при наезде на полицейских

В Иерусалиме мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на группу полицейских. Происшествие признано терактом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Мики Розенфельда. В результате пострадали шесть человек, а сам предполагаемый злоумышленник "нейтрализован на месте".

Инцидент произошел в восточноиерусалимском квартале Шейх-Джарра - тот самом, с которого началось нынешнее обострение из-за планов по выселению отсюда нескольких арабских семей в интересах израильских переселенцев.

Как пишут СМИ, один из полицейских получил огнестрельное ранение, вступив в перестрелку с водителем. При этом, возможно, не все раненые - сотрудники правоохранительных органов. Двое пострадавших могут быть гражданскими лицами. Другие подробности происшествия не сообщаются.