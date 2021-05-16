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16.05.2021 21:46
Рубрика: Экономика

Дела сердечные

Минздрав предложил выделять льготные лекарства в течение двух лет
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
Минздрав предложил предоставлять необходимые бесплатные лекарства в течение двух лет людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало для обсуждения.

В прошлом году стартовала программа лекарственного обеспечения людей с проблемами сердца и сосудов. В начале этого года, как поясняли "Российской газете" ранее в минздраве, на реализацию этой программы из федерального бюджета было выделено 10 млрд рублей. Но на качестве ее выполнения могли сказаться противоэпидемические мероприятия, которые были введены из-за коронавируса, в том числе отмена диспансеризации.

Бесплатные лекарства от коронавируса получили почти 2 млн россиян

Сейчас минздрав готов расширить программу льготного лекарственного обеспечения с 1 июля 2021 года. В ведомстве подчеркивают, что выдача бесплатных лекарств реально помогает - без этого многие люди с невысокими доходами, даже перенесшие инфаркты и стентирования, часто пренебрегают назначениями врачей, не принимают таблетки - это приводит к повторным и часто летальным катастрофам.

Без бесплатных лекарств многие люди с невысокими доходами, даже перенесшие инфаркты и стентирования, пренебрегают назначениями врачей

Программа минздрава предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований. Однако, как отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, нужно внедрять и программу софинансирования приобретения лекарств.

"В список бесплатных лекарств входят все-таки довольно простые и недорогие препараты. Они не всегда нужны и не всегда помогают, хотя врачи их и выписывают. Поэтому важно, чтобы пациенты получили возможность покупать более дорогие препараты с компенсацией государством части их стоимости", - подчеркивает эксперт.

23 наименования лекарств могут получать бесплатно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Она также добавляет, что пока не ясно, как в регионах проходит бесплатная выдача лекарств. На данный момент бесплатные лекарства в течение полугода получают те, кто перенес инфаркт. Также бесплатные лекарства выделяются инвалидам, ветеранам войн.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав

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