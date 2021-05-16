Владимир Путин заявил о превращении Украины в анти-Россию

Украину превращают в антипод России, в анти-Россию, и там сейчас происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное решение кризиса в Донбассе и добрые отношения с Россией, заявил президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Прежде всего Владимир Путин попросил собравшихся прокомментировать то, что сейчас происходит на Украине. "Судя по всему - и это очень печально, - Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - подчеркнул он.

Сейчас там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, констатировал Путин. Закрываются общенациональные СМИ - "и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода".

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о применении санкций сроком на пять лет против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук назвал обвинения необоснованными и бездоказательными. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже - и ничего, это считается нормой", - заявил Путин. "То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - пояснил он.

Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ новости

Этот вопрос должен всегда быть в поле внимания, нужно своевременно и должным образом, имея в виду те угрозы, которые создаются для России, на это реагировать, указал президент. "Представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере, а представители власти работают и работают, кстати говоря, достаточно активно на протяжении многих лет", - напомнил он. При этом двусторонний товарооборот за год составил 9,9 млрд долларов. "Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" - спросил Путин.

Перед совещанием Совбеза пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова на брифинге спросили, кто для Путина Медведчук. "Один из украинских политиков, который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - пояснил он. "Они знают друг друга, неоднократно встречались. В данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту позицию. Но при этом остается украинским политиком", - заметил Песков.

Также Путин попросил участников встречи высказаться по ситуации на Ближнем Востоке - обострившемуся палестино-израильскому конфликту. "Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - обозначил он.

После обсуждения этих вопросов участники перешли к основной повестке - обеспечении интересов России и безопасности отечественной финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах национальных цифровых валют. Темы требуют внимательного рассмотрения, отметил президент.