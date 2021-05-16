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16.05.2021 22:36
Рубрика: В мире

Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии

Текст: Максим Макарычев

Правительство Тайваня ввело самые жесткие ограничения за время пандемии, поскольку остров пытается бороться со всплеском случаев заболевания COVID-19. Тайвань, который до сих пор практически не пострадал от пандемии, в воскресенье сообщил о 207 новых случаях заражения.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Власти закрывают кинотеатры и развлекательные заведения до 28 мая, ограничивая собрания до пяти человек в помещении и до десяти на открытом воздухе. Правительство страны заявило, что теперь маски необходимо носить на открытом воздухе, побуждая людей работать и учиться из дома. Президент Цай Инвэнь призвал общественность не паниковать и покупать предметы только первой необходимости. Жителям острова будет запрещено за один раз покупать больше двух наименований продуктов, после того как в последние дни полки супермаркетов опустели, сообщает ВВС. Лапша быстрого приготовления и продукты питания в целом, а также туалетная бумага доступны в необходимом количестве, и их запасы хранятся в достаточной мере в розничных магазинах, цитирует президента Taiwan News. Тайваню до сих пор не приходилось прибегать к таким ограничениям с момента начала вспышки заболевания COVID-19.

С начала пандемии на острове с населением 23 миллиона человек было зарегистрировано всего 1682 инфекции и 12 случаев смерти от коронавируса. Впечатляющий успех Тайваня в борьбе с коронавирусом во многом объясняется ранним и строгим пограничным контролем, запретом на въезд иностранных посетителей и обязательным карантином для всех тайваньцев, возвращающихся домой. Столица Тайбэй остается основной горячей точкой заражения, что вынуждает городские власти поднять предупреждение о коронавирусе до третьего уровня из четырех.

Между тем

В воскресенье власти соседнего Сингапура сообщили, что все школы, а также колледжи и университеты перейдут на обучение на дому с 19 мая на фоне всплеска инфекций. В воскресенье в Сингапуре было зарегистрировано 49 новых случаев заболевания, в том числе 38 инфекций, передающихся на местном уровне. Это самый высокий дневной показатель с сентября прошлого года. На сегодняшний день в Сингапуре подтверждено более 61 тысячи случаев заболевания и 31 летальный исход.

В мире Восточная Азия Тайвань Пандемия коронавируса COVID-19

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