Власти Турции опубликовали план постепенного снятия локдауна

Комендантский час будет действовать с 21 часа до 5 утра в будние дни. На выходных, начиная с 21 часа пятницы до 5 утра понедельника, гражданам и обладателям вида на жительство также запрещено покидать дома, кроме как чтобы дойти до ближайшего магазина.

На туристов, как и раньше, эти ограничения не распространяются.

Магазины, торговые центры, за исключением продуктовых и аптек, в будни работают с 07:00 до 20:00, по выходным закрыты.

В выходные (суббота, воскресенье) продуктовые магазины и супермаркеты будут работать с 10 до 17. Местным жителям разрешено в выходные дойти пешком до ближайшего магазина.

Базары и рынки открыты в будни с 07:00 до 19:00, в выходные закрыты.

Рестораны, кафе будут работать в будни с 07:00 до 21:00 на доставку и на вынос.

С 20:00 до 24:00 только на доставку. В выходные с 07:00 до 24:00 только на доставку. Принимать посетителей даже на открытом воздухе заведения общепита не имеют права.

Бары, кальянные, кинотеатры, кофейные, чайные, интернет-салоны, бассейны, спортзалы и спортплощадки, хамамы, сауны, массажные салоны, развлекательные парки остаются закрытыми до 1 июня.

Междугородний общественный транспорт, кроме самолетов, будет работать с наполняемостью 50 процентов. Общественный транспорт внутри провинций также должен работать с 50-процентной наполняемостью. Ему также запрещено брать пассажиров, которым не хватит сидячих мест.

Рестораны в отелях, пансионах и мотелях будут открыты только для постояльцев. За столом должно быть не более двух человека.