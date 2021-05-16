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16.05.2021,  
20:42
Текст:  Николай Грищенко

Военный эксперт США: Вступление Украины в НАТО подорвет силы альянса

Вступление Украины в НАТО станет излишним обременением и снизит безопасность действующих членов Североатлантического альянса. Приоритетами США должно быть избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и обеспечение процветания американцев.
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

"Попытка расширить НАТО на Украину, чья граница с Россией находится всего в 300 милях от Москвы, - это красная линия, которую Россия не позволит пересечь", - заявил изданию 19FortyFive военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший.

Фото: РИА Новости
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Эксперт обратил внимание, что руководство Россией по дипломатическим каналам неоднократно давало понять о недопущении усиления военной напряженности в регионе.

"Мы должны призвать Украину объявить нейтралитет, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО, сохраняя ее способность поддерживать мирные отношения как с Востоком, так и с Западом", - считает эксперт.

Отметим, что часть стран также призывает Украину ограничить региональную гонку вооружений. К примеру, издание Sohu сообщило: китайские эксперты негативно оценили проект создания украинских военных баз в Азовском море. После возвращения Крыма в состав России Азовское море стало практически внутренним для РФ, и потому существование там других военных сил бессмысленно.

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