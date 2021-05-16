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Текст:   Марина Трубилина 
12:39 16.05.2021

Взыскивать долги с жителей поможет кадастровый номер помещения

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Считать одним из идентификаторов должника при обращении в суд кадастровый номер помещения предлагает Минстрой. Ведомство разработало законопроект об этом.

Фото: iStock
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При обращении в суд сейчас нужно указывать один из идентификаторов ответчика - паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер водительского удостоверения и пр. Такой порядок позволяет избежать путаницы: если указываются только фамилия, имя и отчество должника, бывает, что к ответу призывают его полного тезку.

Однако у жилищно-коммунальных организаций сведений о документах жителей зачастую нет. Поэтому для них в виде исключения требование об указании идентификаторов пока не действует - его введение уже несколько раз откладывалось, предполагается, что оно начнет действовать с 2022 года.

Для решения проблемы Минстрой предлагает внести поправки в процессуальные кодексы и закон о Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Предлагается считать одним из идентификаторов должника кадастровый номер помещения. Кроме того, коммунальные организации, которые вовремя размещают положенную информацию в ГИС ЖКХ, получат бесплатный доступ к хранящимся в системе сведениям Росреестра.

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