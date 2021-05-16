За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2789
- 2 Санкт-Петербург 767
- 3 Московская область 672
- 4 Ростовская область 203
- 5 Нижегородская область 138
- 6 Воронежская область 133
- 7 Самарская область 121
- 8 Иркутская область 117
- 9 Саратовская область 116
- 10 Республика Саха (Якутия) 106
- 11 Республика Крым 102
- 12 Красноярский край 101
- 13 Свердловская область 101
- 14 Волгоградская область 96
- 15 Пермский край 95
- 16 Челябинская область 94
- 17 Краснодарский край 93
- 18 Республика Башкортостан 92
- 19 Ленинградская область 84
- 20 Ульяновская область 78
- 21 Ярославская область 77
- 22 Тверская область 74
- 23 Пензенская область 74
- 24 Новосибирская область 73
- 25 Калининградская область 67
- 26 Псковская область 65
- 27 Кемеровская область 64
- 28 Брянская область 63
- 29 Курская область 62
- 30 Белгородская область 62
- 31 Ивановская область 61
- 32 Алтайский край 60
- 33 Кировская область 59
- 34 Омская область 59
- 35 Оренбургская область 59
- 36 Липецкая область 58
- 37 Архангельская область 57
- 38 Тюменская область 57
- 39 Ставропольский край 55
- 40 Смоленская область 54
- 41 Тульская область 53
- 42 Калужская область 52
- 43 Республика Карелия 51
- 44 Владимирская область 51
- 45 Республика Чувашия 49
- 46 Орловская область 47
- 47 Астраханская область 46
- 48 Удмуртская Республика 46
- 49 Вологодская область 45
- 50 Рязанская область 44
- 51 Ханты-Мансийский автономный округ 44
- 52 Республика Бурятия 41
- 53 Мурманская область 38
- 54 Республика Дагестан 38
- 55 Новгородская область 35
- 56 Тамбовская область 35
- 57 Курганская область 34
- 58 Республика Татарстан 32
- 59 Костромская область 29
- 60 Хабаровский край 29
- 61 Республика Мордовия 28
- 62 Республика Коми 27
- 63 Забайкальский край 27
- 64 Севастополь 26
- 65 Республика Хакасия 26
- 66 Приморский край 25
- 67 Сахалинская область 23
- 68 Томская область 23
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 18
- 71 Амурская область 16
- 72 Республика Марий Эл 15
- 73 Республика Калмыкия 11
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 75 Республика Алтай 10
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Чеченская Республика 8
- 80 Камчатский край 7
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 3
- 83 Чукотский автономный округ 2
- 84 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 940 245 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждена 391 смерть:
- Москва 56
- Санкт-Петербург 36
- Воронежская область 25
- Нижегородская область 17
- Ростовская область 15
- Самарская область 15
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Ленинградская область 9
- Свердловская область 9
- Тюменская область 9
- Пермский край 8
- Челябинская область 8
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Смоленская область 7
- Ульяновская область 7
- Омская область 7
- Владимирская область 6
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Пензенская область 6
- Ставропольский край 5
- Саратовская область 5
- Брянская область 4
- Курская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Новосибирская область 4
- Липецкая область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Крым 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Мурманская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Республика Чувашия 2
- Оренбургская область 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Ивановская область 1
- Костромская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Хакасия 1
- Забайкальский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умер 115 871 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 573 человека
- Москва 2414
- Санкт-Петербург 1069
- Московская область 553
- Республика Ингушетия 312
- Саратовская область 209
- Брянская область 198
- Псковская область 196
- Ростовская область 175
- Воронежская область 144
- Иркутская область 120
- Краснодарский край 115
- Нижегородская область 109
- Самарская область 107
- Республика Башкортостан 105
- Свердловская область 105
- Красноярский край 100
- Курская область 96
- Архангельская область 96
- Челябинская область 93
- Ульяновская область 91
- Волгоградская область 88
- Калининградская область 87
- Новгородская область 77
- Оренбургская область 74
- Ярославская область 72
- Пензенская область 72
- Кировская область 70
- Ленинградская область 69
- Омская область 67
- Калужская область 66
- Орловская область 65
- Кемеровская область 65
- Владимирская область 62
- Тюменская область 62
- Рязанская область 54
- Республика Карелия 53
- Тульская область 51
- Удмуртская Республика 49
- Республика Чувашия 49
- Ханты-Мансийский автономный округ 48
- Тамбовская область 47
- Курганская область 47
- Пермский край 45
- Ставропольский край 43
- Смоленская область 38
- Республика Дагестан 36
- Кабардино-Балкарская Республика 36
- Новосибирская область 34
- Вологодская область 32
- Республика Бурятия 32
- Амурская область 32
- Республика Марий Эл 30
- Хабаровский край 30
- Забайкальский край 29
- Томская область 27
- Алтайский край 25
- Ивановская область 23
- Республика Коми 23
- Республика Крым 22
- Белгородская область 21
- Липецкая область 17
- Тверская область 17
- Республика Тыва 17
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Мурманская область 15
- Республика Калмыкия 15
- Чеченская Республика 15
- Республика Мордовия 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ 13
- Севастополь 12
- Сахалинская область 10
- Республика Татарстан 9
- Камчатский край 9
- Республика Саха (Якутия) 6
- Приморский край 6
- Республика Адыгея 5
- Республика Хакасия 5
- Костромская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 566 073.