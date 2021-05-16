За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах

Новости

Австралийская Qantas организует рейс для наблюдения за суперлунием 12:07
Собянин рассказал о росте населения Москвы за последние 30 лет 12:05
В Москве еще 2414 пациентов вылечились от COVID-19 11:46
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 11:45
В Сочи отдыхающие устроили стрельбу из-за парковки 11:24
В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады 10:49
Девять полицейских ранены на акции в поддержку Палестины в Лондоне 10:24
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе 10:17
В Финском заливе нашли четыре затонувших корабля с погибшими при эвакуации 10:10
МИД Китая пообещал поддержку Палестине 09:56
Политики и эксперты убеждают Джонсона отложить послабление изоляции 09:22
Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана 09:21
Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих 09:02
Полузащитник "Локомотива" Мухин договорился о переходе в ЦСКА 09:00
Оливейра нокаутировал Чендлера и завоевал титул Нурмагомедова 08:22
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" 08:07
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке 07:27
Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию 06:45
В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь на площадке пиломатериалов 06:11
Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников 05:36
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в американской Миннесоте 05:19
SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками 03:38
Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов 02:16
Ракетный удар Израиля в Газе разрушил еще одну жилую высотку 01:38
Непогода обесточила дома жителей Нижегородской и Костромской областей 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
16.05.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко

За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2789
  • 2 Санкт-Петербург 767
  • 3 Московская область 672
  • 4 Ростовская область 203
  • 5 Нижегородская область 138
  • 6 Воронежская область 133
  • 7 Самарская область 121
  • 8 Иркутская область 117
  • 9 Саратовская область 116
  • 10 Республика Саха (Якутия) 106
  • 11 Республика Крым 102
  • 12 Красноярский край 101
  • 13 Свердловская область 101
  • 14 Волгоградская область 96
  • 15 Пермский край 95
  • 16 Челябинская область 94
  • 17 Краснодарский край 93
  • 18 Республика Башкортостан 92
  • 19 Ленинградская область 84
  • 20 Ульяновская область 78
  • 21 Ярославская область 77
  • 22 Тверская область 74
  • 23 Пензенская область 74
  • 24 Новосибирская область 73
  • 25 Калининградская область 67
  • 26 Псковская область 65
  • 27 Кемеровская область 64
  • 28 Брянская область 63
  • 29 Курская область 62
  • 30 Белгородская область 62
  • 31 Ивановская область 61
  • 32 Алтайский край 60
  • 33 Кировская область 59
  • 34 Омская область 59
  • 35 Оренбургская область 59
  • 36 Липецкая область 58
  • 37 Архангельская область 57
  • 38 Тюменская область 57
  • 39 Ставропольский край 55
  • 40 Смоленская область 54
  • 41 Тульская область 53
  • 42 Калужская область 52
  • 43 Республика Карелия 51
  • 44 Владимирская область 51
  • 45 Республика Чувашия 49
  • 46 Орловская область 47
  • 47 Астраханская область 46
  • 48 Удмуртская Республика 46
  • 49 Вологодская область 45
  • 50 Рязанская область 44
  • 51 Ханты-Мансийский автономный округ 44
  • 52 Республика Бурятия 41
  • 53 Мурманская область 38
  • 54 Республика Дагестан 38
  • 55 Новгородская область 35
  • 56 Тамбовская область 35
  • 57 Курганская область 34
  • 58 Республика Татарстан 32
  • 59 Костромская область 29
  • 60 Хабаровский край 29
  • 61 Республика Мордовия 28
  • 62 Республика Коми 27
  • 63 Забайкальский край 27
  • 64 Севастополь 26
  • 65 Республика Хакасия 26
  • 66 Приморский край 25
  • 67 Сахалинская область 23
  • 68 Томская область 23
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 18
  • 71 Амурская область 16
  • 72 Республика Марий Эл 15
  • 73 Республика Калмыкия 11
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 75 Республика Алтай 10
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Чеченская Республика 8
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 3
  • 83 Чукотский автономный округ 2
  • 84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 940 245 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждена 391 смерть:
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 36
  • Воронежская область 25
  • Нижегородская область 17
  • Ростовская область 15
  • Самарская область 15
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Ленинградская область 9
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 9
  • Пермский край 8
  • Челябинская область 8
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Смоленская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Омская область 7
  • Владимирская область 6
  • Тульская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Пензенская область 6
  • Ставропольский край 5
  • Саратовская область 5
  • Брянская область 4
  • Курская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Новосибирская область 4
  • Липецкая область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Крым 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Чувашия 2
  • Оренбургская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Хакасия 1
  • Забайкальский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умер 115 871 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 573 человека
  • Москва 2414
  • Санкт-Петербург 1069
  • Московская область 553
  • Республика Ингушетия 312
  • Саратовская область 209
  • Брянская область 198
  • Псковская область 196
  • Ростовская область 175
  • Воронежская область 144
  • Иркутская область 120
  • Краснодарский край 115
  • Нижегородская область 109
  • Самарская область 107
  • Республика Башкортостан 105
  • Свердловская область 105
  • Красноярский край 100
  • Курская область 96
  • Архангельская область 96
  • Челябинская область 93
  • Ульяновская область 91
  • Волгоградская область 88
  • Калининградская область 87
  • Новгородская область 77
  • Оренбургская область 74
  • Ярославская область 72
  • Пензенская область 72
  • Кировская область 70
  • Ленинградская область 69
  • Омская область 67
  • Калужская область 66
  • Орловская область 65
  • Кемеровская область 65
  • Владимирская область 62
  • Тюменская область 62
  • Рязанская область 54
  • Республика Карелия 53
  • Тульская область 51
  • Удмуртская Республика 49
  • Республика Чувашия 49
  • Ханты-Мансийский автономный округ 48
  • Тамбовская область 47
  • Курганская область 47
  • Пермский край 45
  • Ставропольский край 43
  • Смоленская область 38
  • Республика Дагестан 36
  • Кабардино-Балкарская Республика 36
  • Новосибирская область 34
  • Вологодская область 32
  • Республика Бурятия 32
  • Амурская область 32
  • Республика Марий Эл 30
  • Хабаровский край 30
  • Забайкальский край 29
  • Томская область 27
  • Алтайский край 25
  • Ивановская область 23
  • Республика Коми 23
  • Республика Крым 22
  • Белгородская область 21
  • Липецкая область 17
  • Тверская область 17
  • Республика Тыва 17
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Мурманская область 15
  • Республика Калмыкия 15
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Мордовия 15
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 13
  • Севастополь 12
  • Сахалинская область 10
  • Республика Татарстан 9
  • Камчатский край 9
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Приморский край 6
  • Республика Адыгея 5
  • Республика Хакасия 5
  • Костромская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 566 073.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
Слуцкий назвал "потрясающей" реакцию на дело Медведчука в Европе
За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах
В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19