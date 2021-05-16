За сутки в России подтверждено 8554 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 15,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 2789

2 Санкт-Петербург 767

3 Московская область 672

4 Ростовская область 203

5 Нижегородская область 138

6 Воронежская область 133

7 Самарская область 121

8 Иркутская область 117

9 Саратовская область 116

10 Республика Саха (Якутия) 106

11 Республика Крым 102

12 Красноярский край 101

13 Свердловская область 101

14 Волгоградская область 96

15 Пермский край 95

16 Челябинская область 94

17 Краснодарский край 93

18 Республика Башкортостан 92

19 Ленинградская область 84

20 Ульяновская область 78

21 Ярославская область 77

22 Тверская область 74

23 Пензенская область 74

24 Новосибирская область 73

25 Калининградская область 67

26 Псковская область 65

27 Кемеровская область 64

28 Брянская область 63

29 Курская область 62

30 Белгородская область 62

31 Ивановская область 61

32 Алтайский край 60

33 Кировская область 59

34 Омская область 59

35 Оренбургская область 59

36 Липецкая область 58

37 Архангельская область 57

38 Тюменская область 57

39 Ставропольский край 55

40 Смоленская область 54

41 Тульская область 53

42 Калужская область 52

43 Республика Карелия 51

44 Владимирская область 51

45 Республика Чувашия 49

46 Орловская область 47

47 Астраханская область 46

48 Удмуртская Республика 46

49 Вологодская область 45

50 Рязанская область 44

51 Ханты-Мансийский автономный округ 44

52 Республика Бурятия 41

53 Мурманская область 38

54 Республика Дагестан 38

55 Новгородская область 35

56 Тамбовская область 35

57 Курганская область 34

58 Республика Татарстан 32

59 Костромская область 29

60 Хабаровский край 29

61 Республика Мордовия 28

62 Республика Коми 27

63 Забайкальский край 27

64 Севастополь 26

65 Республика Хакасия 26

66 Приморский край 25

67 Сахалинская область 23

68 Томская область 23

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

70 Кабардино-Балкарская Республика 18

71 Амурская область 16

72 Республика Марий Эл 15

73 Республика Калмыкия 11

74 Карачаево-Черкесская Республика 11

75 Республика Алтай 10

76 Республика Ингушетия 10

77 Республика Северная Осетия-Алания 9

78 Республика Адыгея 8

79 Чеченская Республика 8

80 Камчатский край 7

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 3

83 Чукотский автономный округ 2

84 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 940 245 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

За последние сутки подтверждена 391 смерть:

Москва 56

Санкт-Петербург 36

Воронежская область 25

Нижегородская область 17

Ростовская область 15

Самарская область 15

Московская область 12

Краснодарский край 12

Ленинградская область 9

Свердловская область 9

Тюменская область 9

Пермский край 8

Челябинская область 8

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Смоленская область 7

Ульяновская область 7

Омская область 7

Владимирская область 6

Тульская область 6

Волгоградская область 6

Пензенская область 6

Ставропольский край 5

Саратовская область 5

Брянская область 4

Курская область 4

Удмуртская Республика 4

Новосибирская область 4

Липецкая область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Крым 3

Республика Башкортостан 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Мурманская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Республика Чувашия 2

Оренбургская область 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Ивановская область 1

Костромская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Хакасия 1

Забайкальский край 1

Сахалинская область 1

За весь период по России умер 115 871 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 573 человека

Москва 2414

Санкт-Петербург 1069

Московская область 553

Республика Ингушетия 312

Саратовская область 209

Брянская область 198

Псковская область 196

Ростовская область 175

Воронежская область 144

Иркутская область 120

Краснодарский край 115

Нижегородская область 109

Самарская область 107

Республика Башкортостан 105

Свердловская область 105

Красноярский край 100

Курская область 96

Архангельская область 96

Челябинская область 93

Ульяновская область 91

Волгоградская область 88

Калининградская область 87

Новгородская область 77

Оренбургская область 74

Ярославская область 72

Пензенская область 72

Кировская область 70

Ленинградская область 69

Омская область 67

Калужская область 66

Орловская область 65

Кемеровская область 65

Владимирская область 62

Тюменская область 62

Рязанская область 54

Республика Карелия 53

Тульская область 51

Удмуртская Республика 49

Республика Чувашия 49

Ханты-Мансийский автономный округ 48

Тамбовская область 47

Курганская область 47

Пермский край 45

Ставропольский край 43

Смоленская область 38

Республика Дагестан 36

Кабардино-Балкарская Республика 36

Новосибирская область 34

Вологодская область 32

Республика Бурятия 32

Амурская область 32

Республика Марий Эл 30

Хабаровский край 30

Забайкальский край 29

Томская область 27

Алтайский край 25

Ивановская область 23

Республика Коми 23

Республика Крым 22

Белгородская область 21

Липецкая область 17

Тверская область 17

Республика Тыва 17

Республика Северная Осетия - Алания 16

Мурманская область 15

Республика Калмыкия 15

Чеченская Республика 15

Республика Мордовия 15

Ямало-Ненецкий автономный округ 13

Севастополь 12

Сахалинская область 10

Республика Татарстан 9

Камчатский край 9

Республика Саха (Якутия) 6

Приморский край 6

Республика Адыгея 5

Республика Хакасия 5

Костромская область 4

Астраханская область 4

Республика Алтай 2

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 566 073.