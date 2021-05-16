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16.05.2021 20:58
Рубрика: В мире

Земан: Взрывы на складах могли быть связаны с сокрытием недостачи

Текст: Екатерина Забродина

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не склоняется к какой-то одной из версий о взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 года до окончания следствия. Глава республики допустил, что за происшествием могло стоять стремление фирмы-арендатора замести следы, скрыв возможную недостачу боеприпасов.

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Земан также подчеркнул, что не доверяет заявлениям чешской контрразведки по этому вопросу. Все эти заявления глава государства сделал в эфире радиостанции "Частота-1" в программе "Президентский пресс-клуб", передает ТАСС.

"В отличие от других, я не являюсь сторонником одной версии... Речь могла идти о сокрытии недостачи", - отметил Земан, который недавно обсуждал эту тему с главой чешского минюста Марией Бенешовой.

При этом 76-летний политик признал, что доверяет полицейскому расследованию, а вот к Службе безопасности и информации страны у него доверия нет. При этом он не против, чтобы отчет контрразведки, который оброс множеством домыслов, был открыт для общественности, поскольку на деле в нем нет ничего по-настоящему секретного.

По мнению президента Чехии, спустя годы пора прояснить все вопросы, связанные с деятельностью частной фирмы Imex Group, которая тогда арендовала склады во Врбетице. Там осталось много непонятного, считает Милош Земан.

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