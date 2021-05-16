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16.05.2021 10:32
Рубрика: В мире

Жители Болгарии освистали гей-парад

Текст: Александр Гацак (София)

В болгарском Бургасе накануне одновременно состоялись гей-парад и митинг в защиту традиционных семейных ценностей. В охране правопорядка было задействовано более 300 полицейских.

На заявленную ЛГБТ-сообществом акцию вышло всего лишь 30 человек, и это при том, что часть из них приехали из Софии. Примечательно, что граждан, готовых открыто выразить несогласие с так называемым "прайд-парадом", оказалось несколько сотен. Последние закидали своих оппонентов яйцами и огурцами, однако до откровенных столкновений дело не дошло.

Сотрудники МВД также убедили участников демонстрации, вызвавшей возмущение у рядовых жителей Бургаса, отказаться от запланированного шествия по городу.

Стоит отметить, что подобные мероприятия, организуемые представителями ЛГБТ, в Болгарии всегда встречали резко негативную реакцию со стороны граждан и общественных деятелей.

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