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17.05.2021 01:00
Рубрика: Экономика

90 процентов сотрудников признались, что работают сверхурочно

Текст: Татьяна Ткачёва
Каждый второй наемный работник в России согласен потратить лишние часы ради успеха компании. Каждый пятый - трудится сверхурочно более 10 часов в неделю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сколько готовы работать россияне, показало совместное исследование международной рекрутинговой компании Hays, сервиса "Хабр Карьера" и Future Today (построение бренда работодателя, graduate-рекрутинг).

Фото: REUTERS
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В исследовании (есть в распоряжении "РГ") приняло участие 4385 профессионалов и 545 представителей российских и зарубежных компаний, ведущих деятельность в России.

Абсолютное большинство респондентов - 90 процентов - вынуждены работать сверхурочно. Треть из них тратит дополнительно от трех до пяти часов в неделю, 27 процентов - от шести до десяти часов. Четверть "трудоголиков" остается сверхурочно на 10 и более часов. И только 14 процентов профессионалов в этой группе ответило, что перерабатывают всего один-два часа в неделю.

Несмотря на такую погруженность в работу, 84 процента опрошенных сотрудников уверены, что можно достигать успехов в карьере, не нарушая баланса между делами и личной жизнью. С ними согласны 76 процентов руководителей.

Почти половина респондентов из наемного профессионала отметила, что работает сверхурочно из стремления помочь своей компании. Однако 40 процентов их коллег имеют иную мотивацию. А 15 процентов и вовсе не готовы перерабатывать ради процветания предприятия.

Среди работодателей лишь треть респондентов полностью согласны с тем, что между сверхурочным трудом персонала и успехом бизнеса есть прямая взаимосвязь. Почти 60 процентов отметили, что такая корреляция возможна.

Из тех сотрудников, которые не задерживаются на работе больше положенного времени, почти две трети сообщили, что у них просто не было необходимости этого делать. Пятая часть счастливчиков заявила, что не станет работать сверхурочно из принципа, поскольку ценит себя и свой ресурс. Около 13 процентов в этой группе опрошенных призналось, что переработок не допускает их начальство. И всего четыре процента пояснило, что их секрет - грамотное планирование рабочего времени.

Фото: AP
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"Сегодня парадигма отношений между компанией-работодателем и сотрудниками меняется. Мы все больше уходим от строгой вертикали власти и убеждения, что незаменимых людей нет. Новая концепция предполагает фокус на соблюдении баланса профессионального и личностного роста, открытый диалог между работодателем и сотрудником. Люди ждут от работодателей прозрачности и честности, предоставления детальной информации о состоянии дел в компании", - отметил генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт.

В условиях пандемии COVID-19 работодателям пришлось идти на неординарные, в том числе непопулярные, меры. Среди опрошенных специалистов полностью поддерживают руководство 18 процентов, четверть - считают принимаемые решения скорее эффективными, треть - одобряет их частично. Оставшиеся 27 процентов не согласны с "коронакризисной" тактикой начальства.

В условиях удаленной или гибридной работы четверть профессионалов продолжает ощущать связь со всей командой. Каждый десятый обретает "чувство локтя", только если находится с коллегами в одном офисе. Семь процентов опрошенных вообще не осознает себя частью команды. Похожие результаты показал и опрос работодателей.

Только 17 процентов респондентов полностью довольны нынешним местом службы. Столько же профессионалов признались в низкой мотивации и неудовлетворенности работой. Треть оценила свою компанию на четыре из пяти баллов, еще столько же - на "троечку".

Экономика Работа Рынок труда

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