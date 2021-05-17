Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики

Арктический аэродром Нагурское на Земле Франца-Иосифа после строительства новой взлетно-посадочной полосы может принимать любые классы воздушных судов, в том числе стратегические бомбардировщики. Как сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, аэродром был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина его взлетно-посадочной полосы - 3,5 тысячи метров. "Это позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов", - сказал Чуркин.​

Отвечая на вопрос журналистов, может ли аэродром принять в том виде стратегический бомбардировщик Ту-95, Чуркин ответил утвердительно. Он подчеркнул, что совершенствование аэродромной сети в Арктике повышает возможности применения авиации Северного флота. В первую очередь, это позволяет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути, а также позволяет обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.

Чуркин также рассказал, что в Арктике с аэродромов отрабатывается применение истребительной авиации. В 2021 году эти возможности были проверены. "В первую очередь речь идет о истребителях МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на архипелага Новая Земля", - пояснил он.

По словам Чуркина, на земле Франца-Иосифа два месяца назад под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиции "Умка-2021".​

В ходе проверки два истребителя МиГ-31 провели длительный перелет с аэродрома Нагурское. Самолёты прошли географическую точку Северного полюса и успешно выполнили учебно-боевую задачу. МиГ-31 вернулись на этот же аэродром.

"Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолётов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности", - подчеркнул заместитель командующего.​

Он также рассказал, что авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО. Они совершают разведывательные полеты над Баренцевым морем и рядом с Кольским полуостровом.