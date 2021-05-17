Новости

Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 20:59
Рубрика: Власть

Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики

Текст: Александр Степанов

Арктический аэродром Нагурское на Земле Франца-Иосифа после строительства новой взлетно-посадочной полосы может принимать любые классы воздушных судов, в том числе стратегические бомбардировщики. Как сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, аэродром был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина его взлетно-посадочной полосы - 3,5 тысячи метров. "Это позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов", - сказал Чуркин.​

Фото: Министерство обороны РФ
Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана

Отвечая на вопрос журналистов, может ли аэродром принять в том виде стратегический бомбардировщик Ту-95, Чуркин ответил утвердительно. Он подчеркнул, что совершенствование аэродромной сети в Арктике повышает возможности применения авиации Северного флота. В первую очередь, это позволяет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути, а также позволяет обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха.

Чуркин также рассказал, что в Арктике с аэродромов отрабатывается применение истребительной авиации. В 2021 году эти возможности были проверены. "В первую очередь речь идет о истребителях МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на архипелага Новая Земля", - пояснил он.

По словам Чуркина, на земле Франца-Иосифа два месяца назад под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиции "Умка-2021".​

В ходе проверки два истребителя МиГ-31 провели длительный перелет с аэродрома Нагурское. Самолёты прошли географическую точку Северного полюса и успешно выполнили учебно-боевую задачу. МиГ-31 вернулись на этот же аэродром.

"Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолётов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности", - подчеркнул заместитель командующего.​

Он также рассказал, что авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО. Они совершают разведывательные полеты над Баренцевым морем и рядом с Кольским полуостровом.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Путин поручил подумать о повышении требований к психологам
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы