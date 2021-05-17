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17.05.2021 21:25
Рубрика: Культура

Честная женщина и Нана

Александринский театр привез в Москву три премьеры
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Научиться отступать на шаг назад, чтобы продвинуться на два вперед с "Честной женщиной" из мира будущего Кирилла и Валерия Фокиных... Найти спасение в Серебряном веке, утонув в красоте "Вертинского. Русского Пьеро" Николая Мартона... Не осудить компромиссы на виражах советской истории "Товарища Кислякова" Андрея Калинина и Ивана Труса... Наконец, получить сильнейший эмоциональный "удар током" в "Нана" от Андрия Жолдака и Анны Блиновой. А после, когда терять уже нечего, сесть вместе с героями Достоевского и Фокина за рулетку в "Литургии Zero" с Антоном Шагиным и Эрой Зиганшиной и проиграть жизнь, попытавшись выиграть судьбу...
Главный аристократ и корифей александринской сцены Николай Мартон пригласил на спектакль "Вертинский. Русский Пьеро". Фото: предоставлено пресс-службой Александринского театра Главный аристократ и корифей александринской сцены Николай Мартон пригласил на спектакль "Вертинский. Русский Пьеро". Фото: предоставлено пресс-службой Александринского театра
Главный аристократ и корифей александринской сцены Николай Мартон пригласил на спектакль "Вертинский. Русский Пьеро". Фото: предоставлено пресс-службой Александринского театра

В Москве проходят большие гастроли Александринского театра. Пять спектаклей, три премьеры, два этапа и два организатора - "Росконцерт", представивший в Центре Мейерхольда Новую сцену Александринки в рамках федеральной программы минкультуры "Большие гастроли", и "Золотая маска", включившая "Литургию Zero" в специальную фестивальную программу "Достоевский и театр".

Фото: Art Pictures Studio
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Плюс презентация энциклопедии Александринского театра, собравшая на страницах книги и в Доме-музее Ермоловой весь цвет российского театроведения во главе с Александром Чепуровым; театральный салон на Тверском бульваре с артистократичнейшим актером Николаем Мартоном, обсуждения спектаклей, круглые столы, видеоконференции, онлайн-трансформации... И - вишенкой на торте мультимедийная выставка "Расширяя реальность. Художественный мир спектаклей Валерия Фокина в Александринском театре", часть экспозиции которой, обволакивая цифровым форматом фойе ЦИМа, действительно расширяет реальные гастрольные границы и знакомит и со всеми знаковыми постановками режиссера в старейшем театре, оставшимися на этот раз в Петербурге и навсегда в истории.

2021 год - гастрольно-юбилейный: 30 августа Александринскому национальному драматическому театру России исполнится 265 лет, в феврале его художественный руководитель Валерий Фокин принимал поздравления с 75-летием. Центр имени Мейерхольда, созданный в 1991 году Фокиным, отмечает свое тридцатилетие и двадцатилетие обретения собственного дома: в 2001-м ЦИМ получил здание в Москве на Новослободской улице. Хоровод дат можно было бы кружить и дальше. Цифры озвученной на гастролях в Москве статистики впечатлили не меньше: в сезон на трех сценах Александринки (исторической Основной, Новой и виртуальной) происходит около 750 событий (язык не повернется назвать их как в казенных отчетах мероприятиями). И как с таким "валом" художественного и образовательного "продукта" разбираются сами александринцы и каким образом это огромное театральное пространство структурировано для ориентации зрителей, показали на схеме величиной с целую декорацию - и это было особое произведение продюсерского искусства, рассматривать которое, медитируя, можно было часами...

Лайфхак: чтобы оценить весь масштаб разнообразия современного Александринского театра, стоит посмотреть два самых полярных, можно сказать, резко континентальных по театральному климату спектакля из текущего репертуара Основной и Новой сцены подряд (на гастролях такую возможность представили). "Вертинский. Русский Пьеро" и "Нана". Контраст шикарный - такого больше не сможет предложить никто. Спектакль-концерт из цикла "Монологи в Царском фойе" Николая Мартона - актера культуры прошлого века, живущего в нынешнем, его изысканная, благородная, безупречная актерская классика... И как на ином полюсе Александринки, - нервный, даже экстремальный режиссерский радикализм Андрия Жолдака, актеры у которого играют так, будто на репетициях с них заживо сдирали кожу... Другой парадокс Александринки срифмуют вскоре женщины-героини двух премьер Новой сцены: "Честной женщины" Фокина и той же "Нана" Жолдака. Разговор они заслуживают подробный и отдельный.

Главное теперь - найти самые болевые точки театрального пересечения истории, современности и будущего 

А пока, для первых скорых впечатлений, представьте, какая это только может быть экзотика в контексте: непроницаемое безмолвие восточных женщин в хиджабах, как в политическом триллере "Честная женщина" в постановке Валерия Фокина. И - запредельно откровенно рассказанная история парижской куртизанки Нана, как в интерпретации Жолдака романа Золя. Отправных точек для сновидений и провокаций, фантазий и фрустраций, исследующих всю глубину человеческой психики, как можно судить по гастрольной афише, и там и там - предостаточно. Главное теперь - найти самые болевые и спасительные точки театрального пересечения истории, современности и будущего.

P. S.

Валерий Фокин об Энциклопедии Александринки

В энциклопедии Александринского театра впервые представлены биографии всех актеров и режиссеров, которые сотрудничали со старейшей государственной сценой России за весь период ее существования. Научное издание около четверти века готовили ведущие ученые-театроведы страны научных и театральных институтов. "Запечатленные в энциклопедии фамилии свидетельствуют: мы не одни, - рассказал худрук Александринки Валерий Фокин. - Мы все вместе идем по одной дороге. Просто мы еще, а они уже... Я когда-то фантазировал - если представить, что все люди, которые положили жизнь и сердце на это дело, ожили и на какое-то время заполнили Александринский театр, пройти было бы невозможно ни по одной лестнице этого огромного здания... Издание энциклопедии - это повышение ответственности. Все отрезать, забыть - преступно плохо. Но такая волна уже пошла. Скоро будут цифровые искусства, цифровая культура и даже цифровые артисты. И можно сколько угодно по этому поводу сетовать, а сопротивляться, конечно, надо обязательно, но это имеет место быть и это будет - все к этому идет..."

Справка "РГ"

18 и 19 мая на сцене МХТ им. Чехова будет показан ближайший гастрольный спектакль Александринки в Москве - "Литургия Zero" Валерия Фокина по роману Достоевского "Игрок".

Культура Театр Драматический театр

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