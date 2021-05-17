Алиев назвал стабильной ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал ситуацию на границе с Арменией как стабильную. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по случаю дня рождения последнего.

"На границе не происходило никаких столкновений, ситуация стабильная, продолжаются переговоры", - цитирует Алиева его пресс-служба. По словам президента Азербайджана, "в настоящее время идет процесс уточнения границы".

При этом он считает неадекватной реакцию армянской стороны на этот процесс. "Обращение Армении по этому поводу в Организацию Договора о коллективной безопасности является не чем иным как попыткой интернационализации процесса, и это абсолютно безосновательно", - отметил Алиев.

Главы двух государств также выразили уверенность, что дружеские отношения между странами и дальше будут успешно развиваться.

Между тем и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook написал, что "на некоторых участках армяно-азербайджанской границы наблюдается рост напряженности".