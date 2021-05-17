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Текст:   Марина Трубилина 
14:49 17.05.2021

Апрель догоняет рекордный декабрь по запуску новостроек

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вдвое больше новых проектов многоквартирного долевого строительства было запущено в апреле нынешнего года по сравнению с апрелем 2020 года, сообщает ДОМ.РФ. Запуск новых проектов в апреле достиг 4,4 млн кв. м. Это в два раза превосходит аналогичный показатель за апрель прошлого года и, если исключить рекордный декабрь 2020 года, является максимальным значением за 2020-2021 годы.

Фото: iStock
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В случае удержания этого темпа до конца года суммарный годовой объем запусков составит 47 млн кв. м, что на 8 млн кв. м больше объемов ввода многоквартирного жилья в 2020 году", - говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. Выход новых проектов на рынок превосходит показатели годовой давности уже девятый месяц подряд. Всего с августа 2020 года по апрель текущего запущено 27,4 млн кв. м многоквартирного жилья (+58% к аналогичному периоду прошлого - позапрошлого годов).

Высокие темпы роста новых запусков в апреле объясняются отчасти эффектом низкой базы: весной прошлого года строительство замедлилось из-за антиковидных ограничений. "Однако главная причина увеличения запусков - в том, что застройщики позитивно оценивают экономическую ситуацию и ожидают устойчивого спроса на свои проекты. Во многом укреплению спроса способствуют ипотечные программы с государственным участием, а также постепенное восстановление экономики", - отмечает Никита Белоусов.

Повышение активности застройщиков привело к тому, что выход на рынок новых проектов строительства многоквартирного жилья стал превышать ввод жилья в эксплуатацию. В результате второй месяц подряд растет общий портфель строительства в стране. В апреле он увеличился на 1,8 млн кв. м и достиг 93,8 млн кв. м, что сопоставимо с уровнем начала года.

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