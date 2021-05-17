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17.05.2021 23:20
Рубрика: Экономика

Охлаждение пройденного

Банк России оценил уровень долговой нагрузки граждан
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Банк России считает нынешний уровень долговой нагрузки физлиц "исторически высоким". Спрос на заемные деньги снова начинает перегревать рынок розничного кредитования, который в ЦБ намереваются снова "охлаждать".
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о "пузырях", - заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме (цитата по "Интерфаксу"). Она также подчеркнула, что долговая нагрузка на физлиц сейчас "на самом деле на исторически высоком уровне", поэтому Банк России намерен в рамках возврата к докризисной ситуации на рынке розничного кредитования повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Таким образом, фокус регулятора смещается теперь со стабильности финансовых рынков в сторону "охлаждения" их излишне перегретых сегментов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Банки могут обязать принимать отказы граждан от кредитов и переводов

О проблеме Банк России начал говорить несколько месяцев назад. Показатель долговой нагрузки граждан на макроуровне (ПДН, считается как отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) увеличился до 11,7% к началу года, что стало новым рекордом, сообщала ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, долговая нагрузка заметно выросла еще в 2020 году, что во многом стало следствием пандемии и связанного с ней сокращения доходов граждан. Кроме того, на рост долговой нагрузки повлияло и сокращение процентных ставок в прошлом году.

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что кредитование будет расти быстрее доходов населения и в 2021 году. Пока что ожидания полностью оправдываются: по данным Frank RG , в апреле российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1,3 трлн рублей. Заемщики активно кредитуются не только в банках, но и в микрофинансовых организациях.

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