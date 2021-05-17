Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт

Новая услуга для клиентов коммерческих банков будет запущена с будущего года: денежный перевод можно будет сделать человеку, не имеющему при себе банковской карты или вовсе не являющимся клиентом банка.

Услуга заключается в возможности снять в банкомате деньги с чужой банковской карты - разумеется, с ведома хозяина, пишут "Известия". Сервис заключается в том, что владелец банковского счета сможет в мобильном приложении своего банка сгенерировать QR-код на получение определенной суммы в банкомате, отправить его другому человеку - и тот сможет, отсканировав код в любом ближайшем банкомате, забрать назначенные ему деньги. Таким же образом можно будет и пополнить счет свой банковский счет деньгами, перечисленными по QR-коду.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур сообщил, что такую услугу банки "Открытие", УБРиР и СКБ-банк планируют запустить в части банкоматов в следующем году. По его мнению, спрос на эту услугу будет высоким, и такая функция позволит организации привлечь новых клиентов, которым интересен подобный сервис. Также обещает протестировать эту услугу и по результатам, возможно, внедрить ее для своих клиентов банк ВТБ.