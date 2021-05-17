Более 46 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться

Власти рекомендовали жителям юго-западных регионов Японии покинуть свои дома. Эвакуация предложена свыше 46 тысячам человек, передает NHK.

На фоне проливных дождей, которые обрушились на префектуру Кумамото, велика вероятность оползней, а также затопления территорий вышедшими из берегов реками, пишет РИА Новости.

Только за один утренний час понедельника в нескольких районах префектуры выпало до 90 миллиметров осадков. Дожди сопровождаются сильным ветром. Непогоду принес атмосферный фронт. Прекращение осадков, по данным японских метеорологов, ожидается только к ночи.