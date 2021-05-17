Большинство детских лагерей оборудуют тревожными кнопками

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил оборудовать большинство детских лагерей страны тревожными кнопками для вызова экстренных служб.

По новым требованиям к антитеррористической защищенности все лагеря разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из них прописан свой комплекс мер. Организациям из четвертой категории достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Для третьей категории необходимо дополнительно установить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. Во второй уже потребуются контрольно-пропускные пункты.

Самые высокие требования установлены для первой категории. Таким лагерям дополнительно надо иметь особую систему охраны: за безопасность учреждений станут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Выдавать лагерям категории будут специальные комиссии, в состав которых войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Росгвардии и МЧС. Они изучат территорию каждого лагеря и определят степень угрозы.

Новые требования не распространяются на лагеря, которые уже охраняются войсками национальной гвардии, а также на лагеря, организованные школами во время каникул, туристические слеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. В этих случаях безопасность детей будет регулироваться другими нормативными актами.