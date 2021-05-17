Clubhouse на Android выйдет в России 18 мая

Звуковая соцсеть Clubhouse станет доступна для пользователей Android-смартфонов в России с 18 мая. Кроме России, в этот день доступ к Clubhouse получат пользователи Android в Бразилии и Японии, а 21 мая приложение запустится по всему миру, передает издание TechCrunch.

Приложение Clubhouse появилось на iPhone еще в прошлом году, но глобальное признание по всему миру получило только в начале этого. Немалую роль в этом сыграл генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск - главный техногик современности принял участие в специальном шоу, где пообщался со своими фанатами. Кроме Илона Маска в приложении зарегистрировались основатель Facebook Марк Цукерберг, актеры Эштон Кутчер и Пэрис Хилтон, музыканты Джаред Лето и другие звезды.

Резкий взлет популярности Clubhouse в России пришелся на февраль текущего года - тогда приложение для себя открыли многие отечественные звезды, представители крупных компаний и политики. Просто так зарегистрироваться в приложении не получится - для этого понадобится приглашение от участника соцсети. Как только пользователь попытается войти в Clubhouse, его контактам придет соответствующее уведомление - если кто-либо нажмет на пункт "одобрить регистрацию нового пользователя", то тогда она пройдет успешно.

Независимый PR-консультант Ярослав Федосеев полагает, что второй волны ажиотажа вокруг Clubhouse ждать не стоит. "Основная масса пользователей Android, желающих протестировать приложение, уже сделали это в первом релизе продукта. Уже тогда была возможность скачать неофициальную версию на Android, но с ограниченной функциональностью", - сказал он.

По его словам, Clubhouse - приложение не для массовой аудитории. "Сейчас в Clubhouse сидит укоренившийся костяк из айтишников, пиарщиков, журналистов и тех, кому интересны криптовалюты. Я очень сомневаюсь, что их контент будет интересен массам", - уверен Федосеев.

Созданием аналогичных с Clubhouse функций занимаются многие крупные компании: например, мессенджер Telegram запустил голосовые чаты. После неудачной попытки приобрести Clubhouse за 4 млрд долларов Twitter представил функцию Spaces, где также можно создавать специальные комнаты для общения со своими подписчиками. В Discord появилась функция Stage Channels, позволяющая пользователям общаться в комнатах по интересам.